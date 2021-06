Bruno Petković bez dlake na jeziku progovorio o lošem startu Hrvatske na Euru i svojoj formi, a iskreno je rekao i treba li biti u prvih 11

Bruno Petković je najavio susret sa Škotskom u trećem kolu Eura 2020

'Odirgali smo ispod očekivanja s obzirom na to kakve mogućnosti imamo, a što smo s njima pokazali. Nisam na nivou koji od sebe očekujem. Vjerojatno javnost očekuje i više nego ja, ali ne mogu ne naglasiti da nikad nije izostajalo borbe, trke i želje. Ne možete reći da se ne gine za dres', rekao je Petković koji ne smatra da on mora igrati od prve minute:

Iako je situacija na tablici loša, Petković ističe kako je atmosfera odlična i kako će Hrvatska uloviti osminu finala.



'Nisam potišten, ni tužan, ali nisam ni sretan. Neću ulaziti u nepotrebne konflikte s novinarima, ali atmosfera je fantastična. Znam da to zvuči čudno s obzirom na prikazano i na očekivanja javnosti. Ne mogu reći da imamo probleme u momčadi. Družimo se, kolegijalni smo i sve je na jako dobrom nivou. Naš je posao da se to vidi na van. Jedino je mjerilo teren i to je jedina stvar koja nam fali. Rezultat je taj koji će nam dati veću dozu samopouzdanja, a Škotska je prava prilika da pokažemo to.'



Petković je protiv Češke imao veliku šansu u drugom dijelu, ali nije ju realizirao.



'Nitko ne bi bio sretniji od mene da je ta lopta ušla. Dosta puta bih napravio lažnjak, kad vidim da stoper ide u blok, ali nekad sreću treba zaslužiti, a ja iz nekog razloga možda nisam zaslužio odlučiti tu utakmicu. Na meni je da se nastavim truditi i raditi. Sav trud bude nagrađen, nekad prije, nekad kasnije. Nepotrebno je vraćati se na to. Dosta puta bio sam u situaciji da imam neku priliku i ne ide, ali jedna utakmica sve to promijeni. Ne gledam negativno, sve što sam napravio sam analizirao. U drugoj ću situaciji sigurno biti spremniji', rekao je Petković.