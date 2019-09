Jose Mourinho još je uvijek bez posla, a ovo je popis klubova koje 'Specijalni' je do sada odbio

Krajem prošle godine Jose Mourinho dobio je otkaz u Manchester Unitedu te je odlučio uzeti kraći odmor od nogometa. No, taj se odmor odužio, ljetni je prijelazni rok završio, a Mourinho je i dalje bez posla. Istina, radi kao komentator za jednu televizijsku kuću, ali sam priznaje da mu je najveća želja što prije sjesti na klupu

Neki će reći kako je Jose Mourinho kao lešinar, za sada samo čeka kako će se razviti situacija u madridskom Realu gdje se - barem prema tvrdnjama španjolskih medija - Zinedineu Zidaneu opasno trese stolica. No, imao je priliku Mourinho raditi, no do sada je redom odbijao ponude koje su mu stizale.

Tako je prvo odbio portugalske velikane, Benficu i Sporting koji mu natjecateljski očito nisu 'napeti'. Potom su mu stigle ponude iz Bundeslige, javili su se Schalke i Wolfsburg, ali 'Specijalni' nije ni trznuo. Jedino mu je na pameti Bayern, navodno je i počeo učiti njemački jezik, no za sada je Niko Kovač poprilično siguran 'u sedlu' bavarskog velikana.