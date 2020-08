Još jedna razumna odluka, ali koja će rastužiti vrhunske tenisače i tenisačice, kao i ljubitelje ovog sporta

Ovogodišnji ATP i WTA teniski turniri u Madridu, koji su se trebali igrati od 12. do 20. rujna, otkazani su u utorak zbog zabrinutosti oko širenja pandemije koronavirusa, objavili su organizatori

Turnir u Madridu trebao je biti odmah po završetku US Opena koji bi se trebao održati u New Yorku od 31. kolovoza do 13. rujna, a uz turnir u Rimu, koji bi se trebao održati od 20. do 27. rujna, trebao je tenisačima i tenisačicama poslužiti kao priprema za Roland Garros koji je ove godine na rasporedu od 27. rujna do 11. listopada.