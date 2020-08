Koronavirus uništava rukomet u Njemačkoj; Kiel povukao drastičan potez, a kapetan Domagoj Duvnjak i igrači nisu se pobunili

Financijski problemi zahvatili su rukometne klubove diljem Europe pa tako i moćni Kiel koji je do kraja godine svojim igračima drastično smanjio primanja

Već smo pisali kako je pandemija uzrokovala velike probleme u rukometu. To je sport u kojem su i prije pandemije propadali europski prvaci, a situacija je sada još puno gora.

Ni u drugim klubovima situacija nije bajna pa tako ni kod aktualnog prvaka Kiela u kojem kapetansku traku nosi Domagoj Duvnjak. To je klub kojeg na utakmicama prati više od deset tisuća gledatelja, Sparkassen Arena stalno je rasprodana i momčad sa sjevera Njemačke najviše pati zbog toga što ne mogu gledatelji na tribine, jer im je gubitak ogroman i ne mogu ga nadoknaditi.

No kako je rukometna Bundesliga zaustavljena, a sljedeća sezona bi trebala početi u listopadu pred praznim tribinama, to je veliki gubitak prihoda pa su neki poput Füchse Berlina najavili drastičan potez odnosno da neće tražiti licencu za nastup u prvoligaškom društvu.

Kiel ima skupu momčad, od ove sezone u svlačionici je uz Duvnjaka i Norvežanin Sander Sagosen, tu je najskuplji golman svijeta Danac Niklas Landin, Slovenac Miha Zarabec, Austrijanac Nikola Bilyk, Šveđanin Niclas Ekberg, njemačke snage Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold...

Treba to sve poplaćati, a klubu su kao jedinino rješenje pronašli rezanje plaća i to čak 50 posto do kraja 2020. Tako će Duvnjak i društvo na račun dobivati upola manji iznos od onog koji im je zajamčen ugovorom, ali prema informacijama iz Njemačke dečki se nisu bunili, svjesni su kakva su teška vremena i prihvatili su rezanja bez ikakve pobune.