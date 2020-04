Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, ali i dugogodišnji igrač zagrebačkog Dinama, Jerko Leko bio je gost u podcastu Sportkluba, gdje je komentirao i aktualnu situaciju u maksmiriskom klubu

Nekoliko tjedana najavljivana smjena na klupi zagrebačkog Dinama dogodila se u četvrtak, kada je nenad Bjelica potpisao sporazumni raskid ugovora.

Ta je tema bila i jedna od ključnih u podcastu Sportkluba, čiji je gost bio Jerko Leko, bivši hrvatski reprezentativac ali i dugogodišnji igrač 'modrih'.

Naravno, o pravim razlozima razlaska može se samo nagađati, iako obje strane tvrde da je 'puknulo' na pokušaju čelnika kluba da od igrača i stručnog stožera dobiju 'zeleno svjetlo' za smanjenje ugovora. Kako se to nije dogodilo, prvo je smijenjen Bjeličin stručni stožer, pa je logično bilo da i trener napusti 'brod'. Igrači su ostali, te ovih dana potpisuju nove ugovore, u kojima pristaju na rezanje plaća,

Navodno je ovoj mučnoj sceni rastanka prethodila loša komunikacija.

'Pa je, čuo sam se s Ademijem. Teška je situacija, ali on predstavlja momčad od 30 različitih igrača, koji moraju prihvatiti što im je klub postavio kao zadaću. Problem je bio više s komunikacijom i kako je odluka kluba prezentirana igračima, a potom i javnosti. Ali sad se to sve prihvaća i aneksi ugovora se potpisuju. Sve je to krivo interpretirano, da je igračima sve jedno, da nemaju solidarnosti. A oni su samo stali uz trenera Bjelicu, i prezentirali su svoj stav na svoj način', rekao je Jerko Leko.

Koliko je Dinamo kao klub izgubio odlaskom Nenada Bjelice?

'Izgubio je čovjeka koji je napravio najbolji rezultat u zadnjih dosta godina, što nije uspjelo brojnim generacijama prije. Neki će reći da nije radio u skladu Dinamovih želja od prije. Da se promiču mlađi igrači umjesto uspjeha u Europi. Da se u moje vrijeme išlo kao sada, ne bi se afirmirali brojni mladi igrači tada. Bjelica je napravio rezultat, ali je uspio i drugi dio plana jer je prodan i Olmo. Ipak, očekivalo se više jer je nije forsirao mlađe igrače, jednog Marina, Gvardiola. No da ih je forsirao ne bi napravio ovakav rezultat, ne jer nisu dobri, nego jer je prerano. Tu nije sve bilo u skladu, kako je klub funkcionirao po tom pitanju i sad, to je ipak bilo drugačije. Imao je otvorene ruke i doveo je igrače koji su mu odgovarali i ostvario rezultat. Na tome mu svaka čast'.

Doveo je svoje igrače, ali i uspjesima donio veliki novac klubu. Afirmirao je igrače, neki su došli do reprezentacije. Sve to je djelovalo idilično?

'Djeluje idealno, ali u moje vrijeme su postojali različiti projekti ovisno o treneru i što kaže Zdravko Mamić. Bjelica je imao otvorene ruke, jer Mamića nije bilo. No, pojačanja mu je, realno omogućio Mamić, tako da tu nije napravio sve na svoju ruku, ali se izborio za svoj put. Nije uspio od Marina napraviti da vrijedi ne znam koliko, iako ima vremena, ali napravio je Perića, Petkovića i Oršića za koje se smatralo da su im karijere gotove. Ono što je napravio Bjelica u odnosu na prethodnike je različito. Mislim da je napravio odličan posao'.

Cijeli razgovor pogledajte OVDJE.