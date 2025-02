Jeličić: Stefane, ovo ti mogu kao otac reći! Zadnju dobru utakmicu si odigrao kad Makedonija još nije bila Sjeverna

Dok je komentirao Dinamo, Jeličić se osvrnuo na situaciju kad je Stefan Ristovski ljutito gestikulirao, nezadovoljan što ga je Cannavaro ovaj izvadio iz igre.

'Stefan Ristovski 12. veljače puni 33. rođendan i dvije je godine mlađi od mog sina. Tako da mu nešto mogu kao otac reći. Ristovski je s pravom senator unutar Dinamove svlačionice. Puno toga je osvoji s Dinamo, međutim, on je zadnju dobru utakmicu odigrao dok nije postojala Sjeverna Makedonija, odnosno, dok je bila samo Makedonija. Naravno, karikiran. On je bio kapetan protiv Šibenika. Izlazi i napucava bočicu jer nije bio zadovoljan. Pričao sam koliko je važno da ti senatoru ne budu nezadovoljni i kad ne igraju jer Dinamo ima ogromnu širinu. S druge strane, možeš biti primjer, posebice jer svlačionica Dinama ima više stranaca nego Wolt Hrvatska. Zamislite da je Pjaca, koji ima neko ime i prezime, na takav način reagirao kad je izlazio. Ili Cordoba, koji je stranac. Sreća da je Cannavaro na duhovit način to kanalizirao i sve okrenuo na šalu. Stefane dragi, nemoj to raditi, pogotovo što ti ugovor istječe, a nemaš više onu razinu. Imaš 33 godine i konkurenciju Pierrea Gabriela i Moharramija, mlađih i bržih od tebe', rekao je Jeličić.