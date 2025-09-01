STUDIO SHNL

Jeličić izvukao pogreške suca s utakmice Dinama: 'Ovo je parodija!'

Varaždin - Dinamo
U emisiji Studio SHNL na MAXSportu stručni analitičar Joško Jeličić posebno je analizirao suđenje na utakmici Varaždina i Dinama (2:2).

Utakmicu je sudio Mateo Erceg, a nakon susreta dinamovci su bili nezadovoljni suđenjem, ali se nisu javno žalili poput Hajduka.

'S obzirom da su gospoda u Dinamu i da se oni ne bave time, ja sam napravio jednu kompilaciju, parodiju. Prekršaj na Belji 100-postotni ne svira Erceg, moj miljenik. Čisti prekršaj na Belji. Ajmo dalje. Ba na Valinčiću. Čisti prekršaj, Povlačenje očito. I sad ovdje povlačenje Villara i nakon toga ide slobodan udarac na Marini na 20 metara. Vidjet ćemo usporeno prekršaj na Villaru. Tri prekršaja u ozbiljnoj zoni', rekao je Jeličić i dodao:

'Erceg je u lošoj formi i ima pravo na to. Ovo su bile pogreške, ne loša namjera. Sviđa mi što Dinamo nije reagirao i pokazao tako ozbiljnu razonu.'

