Jedan od vodećih ljudi u nogometu najavio veliku promjenu za SP 2030.

I to oko moguće promjene koja bi potpuno promijenila format najvećeg nogometnog turnira. Predsjednik CONMEBOL-a Alejandro Domínguez ponovno je gurnuo u prvi plan ideju da se Svjetsko prvenstvo 2030. igra sa čak 64 reprezentacije. Time bi FIFA samo četiri godine nakon povijesnog proširenja na 48 sudionika napravila još jedan golem korak prema još većem turniru.

Domínguez je nakon završetka SP-a 2026. objavio poruku u kojoj je najavio da se sljedeći Mundijal vraća 'kući', misleći na Južnu Ameriku, gdje je 1930. u Urugvaju odigrano prvo Svjetsko prvenstvo.

'Sljedeći se igra kod kuće! Godine 2030. Svjetsko prvenstvo dolazi u Urugvaj, Argentinu i Paragvaj. Bit će to velika prilika za nogomet i za proslavu stote godišnjice Svjetskog prvenstva s natjecanjem od 64 reprezentacije', poručio je Domínguez.

SP 2030. bit će poseban turnir jer će se igrati na tri kontinenta. Glavni domaćini bit će Španjolska, Portugal i Maroko, dok će se tri utakmice u čast stote godišnjice igrati u Argentini, Paragvaju i Urugvaju. FIFA je već službeno potvrdila takav model domaćinstva.

Upravo zato CONMEBOL gura ideju da se obljetnički turnir iskoristi za nešto što bi donedavno zvučalo gotovo nezamislivo: Svjetsko prvenstvo sa 64 reprezentacije.

To bi značilo još 16 reprezentacija više nego na netom završenom SP-u 2026., koje je bilo prvo izdanje s 48 sudionika. FIFA je ranije desetljećima imala format s 32 reprezentacije, a sada se nogometni kalendar i sustav natjecanja ponovno približavaju novoj velikoj promjeni.

Čeka se FIFA

Ipak, važno je naglasiti da FIFA još nije službeno potvrdila proširenje. Prijedlog CONMEBOL-a postoji, o njemu se razgovara i sam Gianni Infantino ostavio je otvorena vrata, ali konačna odluka još nije donesena. FIFA-in predsjednik nedavno je rekao da će se tema ponovno razmotriti nakon završetka Svjetskog prvenstva.

'Kada organizirate Svjetsko prvenstvo, važno je osmisliti ga za cijeli svijet, ne samo za Europu i Južnu Ameriku. Svaka zemlja trebala bi moći sanjati o sudjelovanju', poručio je Infantino.

Njegov argument je jasan: nogomet se globalno širi, kvaliteta reprezentacija izvan tradicionalnih sila raste, a manje zemlje moraju imati realan cilj kako bi nastavile ulagati i napredovati. S druge strane, kritičari ovakvog proširenja upozoravaju da bi turnir mogao postati prevelik, prenatrpan i sportski razvodnjen.

CONMEBOL je prijedlog o 64 reprezentacije već ranije formalno predstavio kao ideju za posebno, jednokratno proširenje povodom stote godišnjice Svjetskog prvenstva.

Ako FIFA prihvati taj prijedlog, SP 2030. neće biti poseban samo po tome što će se igrati u šest država i na tri kontinenta. Bio bi to najveći Mundijal u povijesti, turnir koji bi potpuno promijenio kvalifikacije, raspored, logistiku i samu strukturu natjecanja.