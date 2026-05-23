Jedan od najvećih promašaja posljednjih godina: Evo zašto je bizaran potez bivšeg igrača Hajduka obišao svijet

Ivan Pešić našao se u središtu jedne od najluđih scena sezone u rumunjskom nogometu. Hrvatski napadač Chindije Targoviște imao je prazan gol ispred sebe, loptu praktički na gol-liniji i priliku donijeti svojoj momčadi vodstvo - a onda je napravio promašaj koji se munjevito proširio internetom.

Nevjerojatan trenutak dogodio se u 79. minuti utakmice doigravanja za Superligu između Chindije i Farula iz Constanțe. Pri rezultatu 2:2 Pešić je dočekao loptu pred praznom mrežom, ali ju je s nekoliko metara poslao pored gola. Točnije, spetljao se i promašio je. Video pogledajte na OVOM linku.

Iskupio se nakon samo minute

Ipak, hrvatski nogometaš nije dugo čekao priliku za iskupljenje. Već u sljedećem napadu zabio je za vodstvo Chindije 3:2 i barem djelomično izbrisao nevjerojatan promašaj.

No ni njegov pogodak nije bio dovoljan za pobjedu. Farul je u 88. minuti stigao do izjednačenja i utakmica je završila rezultatom 3:3.

Susret je i prije dramatične završnice bio pun preokreta. Chindia je povela u 22. minuti golom Dorua Popadiuca, gosti su u nastavku preokrenuli preko Denisa Alibeca i Alexandrua Isfana, a domaćin se vratio pogotkom Daniela Floreae prije završnice koju je obilježio Pešić.

Pešić je karijeru započeo u Hajduku, a igrao je i za Austriju Klagenfurt, Šibenik, Zadar, Split, Rudeš, Dinamo Bukurešt, Šahter, Kaysar, Vorsklu, Voluntari, Dinamo Minsk, Kaspij i Alashkert.