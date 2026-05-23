Čudesni Jakirović ispisao povijest: Engleski nogomet ovo nije vidio 16 godina

Hull je u dramatičnom finalu doigravanja na Wembleyju pobijedio Middlesbrough 1:0, a pogodak odluke pao je u 95. minuti. Junak je bio Oli McBurnie, koji je iz blizine zabio za erupciju oduševljenja i povratak Tigrova u najjaču ligu svijeta.

No taj uspjeh ima još veću težinu zbog načina na koji je ostvaren.

Podvig kakav se čekao 16 godina

Hull City postao je prvi klub nakon 16 godina koji je kao šestoplasirana momčad Championshipa izborio promociju kroz doigravanje.

U aktualnom sustavu doigravanja, koji se igra od 1987. godine, to je uspjelo samo šest klubova. Prije Jakirovićeva Hulla posljednji je takav pothvat napravio Blackpool u sezoni 2009./10.

Na tom rijetkom popisu su još West Ham United, Crystal Palace u dva navrata i Blackburn Rovers.

Drugim riječima, Hull nije samo izborio Premier ligu. Napravio je nešto što engleski nogomet gotovo nikada ne dopušta - probio se s posljednjeg mjesta koje vodi u doigravanje i otišao do kraja.

Jakirovićev najveći uspjeh

Za Jakirovića je ovo najveći rezultat trenerske karijere. Preuzeo je klub u teškoj situaciji, s velikim pritiskom i problemima oko slaganja momčadi, a sezonu je završio na Wembleyju, pobjedom vrijednom Premier lige.

Hull se vraća među englesku elitu, a hrvatski trener ušao je u povijest kluba i Championshipa.