Jedan od najvećih Danaca ikad: Nevjerojatno. Odigrao je savršeno, od ovoga se ne može bolje

Nakon polufinala, u ulozi stručnog komentatora danske televizije TV 2, legendarni danski vratar Kasper Hvidt ocjenjivao je izvedbe svojih sunarodnjaka.

Iako je maksimalnu ocjenu 10 dao i Mathiasu Gidselu, Hvidt je za igrača utakmice izdvojio Magnusa Saugstrupa, također s ocjenom 10.

‘Nevjerojatno je dobro odradio obrambeni posao protiv izuzetno tehnički potkovanih igrača. Najprije u suradnji sa Simonom Haldom, a zatim cijelo drugo poluvrijeme s dvojicom mladih suigrača. Zadatak je riješio fantastično. Nemoguće je to napraviti bolje. Doista, doista nevjerojatno’, rekao je Hvidt.