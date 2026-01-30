Jedan od najvećih Danaca ikad: Nevjerojatno. Odigrao je savršeno, od ovoga se ne može bolje

Sponzor rubrike
Danska je do finala stigla nakon napete i iscrpljujuće pobjede protiv Islanda 31:28, a u nedjelju od 18 sati imat će priliku osvojiti svoje prvo europsko zlato još od 2012. godine.
Nakon polufinala, u ulozi stručnog komentatora danske televizije TV 2, legendarni danski vratar Kasper Hvidt ocjenjivao je izvedbe svojih sunarodnjaka.
Iako je maksimalnu ocjenu 10 dao i Mathiasu Gidselu, Hvidt je za igrača utakmice izdvojio Magnusa Saugstrupa, također s ocjenom 10.
‘Nevjerojatno je dobro odradio obrambeni posao protiv izuzetno tehnički potkovanih igrača. Najprije u suradnji sa Simonom Haldom, a zatim cijelo drugo poluvrijeme s dvojicom mladih suigrača. Zadatak je riješio fantastično. Nemoguće je to napraviti bolje. Doista, doista nevjerojatno’, rekao je Hvidt.