danska je u finalu

Jedan od najvećih Danaca ikad: Nevjerojatno. Odigrao je savršeno, od ovoga se ne može bolje

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 30.01.2026 22:36
  • Objavljeno 30.01.2026 u 22:36
Magnus Saugstrup
Magnus Saugstrup Izvor: Profimedia / Autor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia
Danska je do finala stigla nakon napete i iscrpljujuće pobjede protiv Islanda 31:28, a u nedjelju od 18 sati imat će priliku osvojiti svoje prvo europsko zlato još od 2012. godine.

Nakon polufinala, u ulozi stručnog komentatora danske televizije TV 2, legendarni danski vratar Kasper Hvidt ocjenjivao je izvedbe svojih sunarodnjaka.

Iako je maksimalnu ocjenu 10 dao i Mathiasu Gidselu, Hvidt je za igrača utakmice izdvojio Magnusa Saugstrupa, također s ocjenom 10.

‘Nevjerojatno je dobro odradio obrambeni posao protiv izuzetno tehnički potkovanih igrača. Najprije u suradnji sa Simonom Haldom, a zatim cijelo drugo poluvrijeme s dvojicom mladih suigrača. Zadatak je riješio fantastično. Nemoguće je to napraviti bolje. Doista, doista nevjerojatno’, rekao je Hvidt.

