Je li ovo Dalićevih 11 za Španjolsku ili hrvatski izbornik opet sprema neko ekstra iznenađenje?

Hrvatska danas (20.45 sati) počinje svoj put u novom natjecanju pod okriljem Uefe – Ligi nacija. Španjolska je domaćin našoj reprezentaciji koja u Elche stiže kao aktualni svjetski viceprvak

Može li Hrvatska preživjeti neugodno gotovanje kod bivšeg svjetskog i europskog prvaka? Odgovor na to pitanje, ali i na ono kako će izgledati naša nacionalna vrsta poslije odlazaka nekih igrača (Mandžukić, Subašić, Ćorluka), dobit ćemo negdje oko 22.30 kada francuski sudac Bastien odsvira kraj.

U prijateljskoj utakmici protiv Portugala (četvrtak, 1:1) Dalić je isprobavao pojedine igrače, nije to bila najjača Hrvatska koju može imati na raspolaganju, ali ni u sudaru sa Španjolcima neće istrčati nominalno najmoćniji sastav, jer nema ozlijeđenih Lovrena, Rebića, Kramarića, Strinića...

Na papiru Španjolci u svlačionici imaju tri puta skuplji kadar, njihov vrijedi milijardu i 40 milijuna, a onaj s kojim raspolaže Dalić tek 308 milijuna eura. No slično je bilo i na SP-u u Rusiji pa znamo kako je sve završilo za Španjolce, a kako za Hrvatsku.

I zato hrvatska nacija s nestrpljenem iščekuje kojih će to biti prvih 11 za 'furiju'. Prema zadnjim informacijama Dalić će krenuti s Kalinićem na golu, u zadnjoj liniji bit će Vrsaljko, Vida, Mitrović i Pivarić, sredinu terena držat će Modrić, Brozović i Rakitić, a malo ispred njih bit će Kovačić i Perišić. Vrh napada rezerviran je sa Santinija (možda Livaja). No to je samo pretpostavka, jer Dalić je već znao iznenaditi javnost svojim takitičkim zamislima, a ne treba zaboraviti da na klupi ima igrače poput veznjaka Badelja i napadača Pjace...

'Mi se nismo došli braniti nego pobijediti. Ranije jesam rekao da nam rezultat nije u prvom planu, da želimo stvoriti momčad za Europsko prvenstvo, no kada dođeš na ovako veliku utakmicu nemaš puno mogućnosti. Moraš pokušati pobijediti', najavio je Dalić te dodao da će kroz posjed lopte pokušati zaustaviti Španjolsku.