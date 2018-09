Rakitić iznenađen izjavom španjolskog izbornika: Ako je to mislio prije prvenstva...

Dvoboj Lige nacija u Elcheu (utorak, 20.45 sati) između Španjolske i Hrvatske najavio je Ivan Rakitić kojeg nije bilo u četvrtak na prijateljskom dvoboju s Portugalom (1:1)

Nakon osvojenog srebra na SP-u u reprezentaciju se vraća Ivan Rakitić kojeg je izbornik Zlatko Dalić protiv Španjolske najavio u prvom sastavu. 'Da, u tih mjesec i pol se dogodilo toliko stvari. Jedva smo čekali da se okupimo i popričamo o svemu. Lijepo je biti u reprezentaciji, ako Bog da, odigrat ćemo pravu utakmicu i nastaviti našim putem.'

Španjolska je već osvojila tri boda i to kod Engleske. Kakvu on očekuje 'furiju'? 'Nije to neka nova Španjolska, neće se promijeniti stil igre radi odlaska dva do tri igrača. Imaju toliko igrača da mogu izvesti tri momčadi i da se to ne osjeti. Bit će jako teško. Lijepo će biti igrati tu pred punim stadionom i zbog euforije koju imaju oko reprezentacije, dat ćemo sve od sebe, ako Bog da, idemo ih pobijediti,' rekao je Rakitić za dnevnik Nove TV.

Izbornik Luis Enrique je izjavio da je očekivao Hrvatsku u finalu Svjetskog prvenstva? 'Rekacije koje smo dobili su jako pozitivne, ako su tako mislili prije prvenstva, svaka čast. Uspjeli smo doći do toga da nas cijeli svijet zavoli, svi ljudi koji su pratili su vidjeli da je to posebna reprezentacija i želimo tim putem nastaviti.'

Hoće li Luka Modrić dobiti Zlatnu loptu? 'Za mene je sve jasno, mora biti tako. On je to zaslužio, nitko mu to nije poklonio, sve ostalo bilo bi veliko iznenađenje. Mislim da je to lijepo i to je potvrda za sve nas.'

Nešto kasnije dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić govorio je na službenoj konferenciji. On je 2007. godine debitirao za Hrvatsku, a sada će upisati 100. nastup. 'Sjećam se tog trenutka, jedva sam čekao da upišem taj nastup. I evo, jedanaest godina kasnije nalazim se pred svojim stotim nastupom. Ako Bog da bit će sutra protiv Španjolske. Ponosan sam. Sve se poklopilo, za svoj stoti nastup nisam mogao izabrati boljeg protivnika od Španjolske. Borit ćemo se te se nadam da ću ga proslaviti na najbolji mogući način pobjedom', rekao je Rakitić čija je supruga Raquel iz Seville. Rakitić će se na sredini terena sudariti sa svojim klupskim suigračem, veznim Sergiom Busquetsom, kojeg smatra jednim od najboljih igrača današnjice. 'Igra godinama dobro, uživam igrati s njim u Barceloni, ondje nam je važan igrač a takav je i Španjolskoj. Ne mogu ga usporediti s Lukom Modrićem jer su drugačiji tipovi igrača. Oni su jedni od najboljih koje imamo u nogometu a ja sam sretan sto igram s obojicom', odgovorio je.