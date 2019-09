Japanci pobijedili Irce i priredili svjetsku senzaciju, Južnoafrikanci 'demolirali' Namibiju

Domaćin ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u ragbiju Japan u susretu je 2. kola skupine A senzacionalno svladao drugu reprezentaciju svijeta Irsku sa 19:12. U susretu 2. kola skupine B Južnoafrička Republika nije dopustila nikakvo iznenađenje već je u Toyoti svladala Namibiju s uvjerljivih 57:3...

Početak dvoboja u Fukuroiju nije nagoviještao senzaciju, Irska je s dva polaganja u prvih 20 minuta stigla do prednosti od 12:3, ali do kraja dvoboja više nije uspjela postići niti jedan poen. Japan je s dva pogođena kaznena udarca Tamure do poluvremena uspio smanjiti na 12:9 da bi sredinom nastavka Fukuoka postigao polaganje kojim je domaćin stigao do prednosti. Potom je Tamura još pogodio pretvaranje, a 10 minuta prije kraja i još jedan kazneni udarac za konačnih 19-12.

Iako je na prošlom SP u Engleskoj Japan svladao i dvostrukog svjetskog prvaka Južnoafričku Republiku sa 34:32, ovo je vjerojatno najveća pobjeda u povijesti te reprezentacije.

Nakon dva kola u skupini A Japan je vodeći s devet bodova, Irska je druga sa šest, treća Samoa ima pet uz utakmicu manje, dok su Škotska i Rusija na dnu bez bodova.

Ranije u subotu Argentina je u susretu 2. kola skupine C ostvarila 28:12 pobjedu protiv Tonge u Higashiosaki. Argentina je sada druga na ljestvici sa šest bodova, četiri manje od vodeće Engleske, a dva više od treće Francuske koja je odigrala samo jedan susret, dok je Tonga i dalje bez bodova, kao i SAD.



U susretu 2. kola skupine B Južnoafrička Republika nije dopustila nikakvo iznenađenje već je u Toyoti svladala Namibiju s uvjerljivih 57:3...



Za JAR je ovo prva pobjeda na SP koje je otvorila 13:23 porazom od Novog Zelanda, dok je Namibija i u drugom nastupu upisala uvjerljiv poraz, u prvom je bolja bila Italija.

Trenutačno u skupini B vodi Italija sa 10 bodova, JAR je druga s pet, Novi Zeland je treći s četiri i utakmicom manje, dok su Kanada i Namibija bez bodova.