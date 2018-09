Iznenađujuće moćni Querrey šokirao Čilića, peti meč odlučuje o finalistu Davis Cupa

U četvrtom dvoboju polufinala Davis Cupa između Hrvatske i SAD-a Sam Querrey iznenađujuće je svladao Marina Čilića 6:7(2), 7:6(6), 6:3, 6:4 i tako izjednačio na 2:2 pa će odlučivati o pobjedniku peti meč...

Sve je izgledalo dobro za šestog tenisača svijeta do 1-0 u setovima i vodstva 6-1 u 'tie-breaku' drugog seta. No, tad je izgubio sedam poena zaredom i propustio doći do dva seta prednosti i više se nije vratio na onu razinu na kojoj je bio do tog trenutka u meču.

Querreyjevo samopouzdanje je naglo naraslo, što je rezultiralo osvajanjem sljedeća dva seta. U trećem je dvaput slomio Marinov servis, a u četvrtom je odlučujući 'break' napravio kad je Čilić servirao za produžetak dvoboja, u desetom gemu.

U odlučujućem, petom meču za Hrvatsku će zaigrati Borna Ćorić, a za reprezentaciju SAD-a 20-godišnji debitant Frances Tiafoe.

Hrvatska nikada u Davis Cupu nije izgubila meč u kojem je nakon prvog dana imala vodstvo od 2-0.

HRVATSKA - SAD 2-2

Borna Ćorić - Steve Johnson 6-4, 7-6 (4), 6-3

Marin Čilić - Frances Tiafoe 6-1, 6-3, 7-6 (5)

Ivan Dodig / Mate Pavić - Mike Bryan / Ryan Harrison 5-7, 6-7 (6), 6-1, 7-6 (5), 6-7 (5)

Marin Čilić - Sam Querrey 7-6 (2), 6-7 (6), 3-6, 4-6