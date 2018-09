Amerikanci u strašnoj drami svladali Dodiga i Pavića i produžili neizvjesnost u Davis Cupu

U trećem meču polufinala Davis Cupa Ivan Dodig i Mate Pavić nakon gotovo pet sati borbe izgubili su od Mikea Bryana i Ryana Harrisona rezultatom Dodig/Pavić - Bryan/Harrison 5:7, 6:7(6), 6:1, 7:6(5), 6:7(5), a Amerikanci su tako smanjili na ukupnih 2:1 i produžili nadu do nedjelje u eventualni preokret

Tako je prekinut niz od devet pobjeda različitih hrvatskih kombinacija u Davis Cupu, koji je trajao sve od 2015. godine i poraza na gostovanju u Srbiji, a došao je upravo kad je naša reprezentacija povratkom Mate Pavića kompletirala 'Dream Team', kako je svoju momčad nazvao izbornik Željko Krajan. Kad se podvuče crta, Dodig i Pavić su izgubili u pet setova, a prema razvoju događaja mogli su doći i do pobjede u tri. Samo u petom setu nisu uspjeli doći do meč-lopte.

Iako nisu igrali zajedno od prošlogodišnjeg trijumfa u Hamburgu, Ivanu Dodigu i Mati Paviću nije bilo potrebno mnogo vremena za uigravanje. Scenarij prvog seta bio je idealan za naš par do set-lopte u devetom gemu. No, Amerikanci su se izvukli, u sljedećem gemu došli do 'breaka' za 5-5, a dva gema poslije osvojili prvi set iskoristivši pad u igri hrvatskog para.

Mike Bryan i Ryan Harrison su u drugom setu imali vodstvo od 4-2, ali baš kao što su to učinili Amerikanci u prvom setu, tako su Dodig i Pavić uspjeli vratiti zaostatak. U 'tie-breaku' je naš par imao 5-4 sa dva servisa, ali samo su uspjeli doći do set-lopte na 6-5. S tri uzastopna poena gostujuće kombinacije i drugi je set otišao na stranu Courierovih izabranika.

Pobjednički niz hrvatskih parova u posljednjih devet Davis Cup dvoboja bio je opasno ugrožen nakon dva sata i četiri minute igre. No, kod hrvatskih parova je tako - rijetko kada su to mečevi bez rezultatske neizvjesnosti. Jedno je bilo sigurno - pred više od 7000 gledatelja na Višnjiku Dodig i Pavić nisu bili spremni izgubiti bez velike borbe.

Treći set je bio najizvjesniji. Za 36 minuta, uz samo jedan izgubljen gem, naš je par osvojio prvi set i započeo veliki povratak. najkritičniji trenutak četvrtog seta dogodio se u desetom gemu. Ivan Dodig je bio na servisu, a Bryan i Harrison su došli na 15-30. No, i ostali su dva poena od pobjede. Dodig i Pavić su u 'tie-breaku' poveli 5-1, Amerikanci se vratili do 5-5, ali sljedeća dva poena otišla su na stranu hrvatskog para i s promašenim volejem Ryana Harrisona stigli smo do seta odluke. Seta koji je Amerikancima donosio novu nadu, a hrvatskoj Davis Cup reprezentaciji osigurao put u treće finale i gostovanje u Francuskoj.

Amerikanci su u prvom gemu slomili servis Mate Pavića. U četvrtom gemu je Mike Bryan izgubio servis za 2-2. Kod 6-5 su Dodig i Pavić bili na 15-30, ali je Harrison izdržao i odveo meč u odlučujući 'tie-break'.

Cijeli meč stao je u 12 poena. Bryan i Harrison su poveli 3-1, imali su 6-4 i servis i izgubili poen Harrisonovim promašajem. Došao je red na Ivana Dodiga. Prvi servis je bio predugačak, drugi malo kraći. Harrison je potegnuo retern - lopta je prozujala pokraj Pavića na mreži, ali i pokraj Dodiga koji je išao pokrivati paralelu. Pogrešna odluka ostavila je Amerikance 'na životu' i nedjelju pretvorila u kompetitivan dan. I Francuzi su ostali na čekanju i u dvojbi - hoće li ugostiti Hrvate ili će u studenom put Amerike.

Marin Čilić, koji je u subotu bio u ulozi navijača, dobio je priliku u nedjelju odvesti Hrvatsku u finale. Hoće li protiv sebe imati Stevea Johnsona koji je u petak nije ostavio posebno uvjerljiv dojam protiv Borne Ćorića, ili će Jim Courier poslati 'bombardera' Sama Querreyja, protiv kojeg Marin ima 6-0 u međusobnim dvobojima, ostaje za vidjeti.

Ne uspije li Čilić, dođu li Amerikanci do 2-2, sve će ostati na leđima Borne Ćorića. Prije dvije godine 'riješio' je Jacka Socka za veliki preokret. Ne bi mu bilo prvi put da je donio pobjedu u petom meču.

Koliko god bolan bio poraz u parovima, Hrvatska je još uvijek u vrlo sigurnim rukama.

HRVATSKA - SAD 2-1

Borna Ćorić - Steve Johnson 6-4, 7-6 (4), 6-3

Marin Čilić - Frances Tiafoe 6-1, 6-3, 7-6 (5)

Ivan Dodig / Mate Pavić - Mike Bryan / Ryan Harrison 5-7, 6-7 (6), 6-1, 7-6 (5), 6-7 (5)