Izjave koje će odjeknuti; evo što je sve Hirscher rekao o utrci, ali i hrvatskim navijačima na Sljemenu

Najbolji skijaš današnjice Marcel Hirscher je po rekordni peti put bio najbrži na sljemenskom Crvenom spustu i dokazao da su posljednja dva lošija slalomska nastupa bila samo kratkotrajna kriza. Austrijanac se osvrnuo na svoju karijeru, ali je isto tako nahvalio i sve one koji su zaslužni za organizaciju slalomske utrke u Hrvatskoj

Sljemenski obronci su zaliječili sve rane koje su ostavili gaženje vrata u Madonni di Campiglio i četvrtfinalni poraz u paralelnom slalomu u Oslu.

'Nakon što nisam došao do bodova u posljednje dvije utrke, dobro je opet biti u cilju sa sto bodova u rukama. Mnogi ljudi broje koliko sam pobjeda ostvario, ali mene u ovom trenutku nije briga za to. To što sam u dvije utrke ostao bez bodova učinilo me nervoznim. Vjerujte, to je istina. Sretan sam što sam došao do cilja danas', izjavio je Marcel Hirscher nakon što je postao tek treći skijaš nakon legendi Alberta Tombe i Ingemara Stenmarka koji je na istom mjestu osvojio pet slalomskih pobjeda i po peti put primio krunu sljemenskog kralja.