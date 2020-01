Izbornik i kapetan vaterpolista objasnili zašto je Hrvatska prosula pet golova prednosti

Izbornik i kapetan hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak i Andro Bušlje složili su se kako je u 11-10 pobjedi protiv Crne Gore kojom je osiguran prolazak u četvrtfinale Europskog prvenstva u Budimpešti, dogodio pad koncentracije u posljednjoj četvrtini u koju se ušlo s vodstvom 10-5

'Dobro da se ovo dogodilo i da se unatoć tome dobila utakmica, dobro ćemo je izanalizirati. Dogodio nam se pad koncentracije misleći da je utakmica gotova i riješena, a u sportu toga nema. Prema tome ovo je jedna dobra opomena da nema završene utakmice dok sudac ne zažvizdi kraj. Ja sam to i rekao igračima na sastanku, krajnji fokus nam mora biti pobjeda nakon ukupne 32 minute igre. Ipak, dojam ne može pokvariti one odlične tri četvrtine utakmice i to je pravi put Hrvatske reprezentacije. Dobili smo utakmicu, prvi cilj je ostvaren, idemo dalje', izjavio je Tucak.