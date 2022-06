Izbornik hrvatskih vaterpolista opet digao glas nakon utakmice, ali i poslao jasnu poruku: Nismo ovdje došli da bi bili prolaznici

Najbolja azijska momčad dočekala je Barakude u njihovoj posljednjoj utakmici u skupini. Rezultat na kraju posljednje četvrtine glasio je Japan-Hrvatska 13:21 (3:4, 6:3, 2:7, 2:7).

'Dobro da je bila ovako stresna utakmica i da smo pobijedili. Ono što me nije ostavilo ravnodušnim je suđenje u kojem se Japanu dozvoljavala agresivna igra i skoro pa kidanje glava, dok mi koji smo skoro pa bježali od lopte zaradili više isključenja. Igrati protiv Japana u takvim okolnostima je zaista teško, kada nakon svakog kontakta zaradiš isključenje. No ovo je jedna atipična utakmica, ovo zaista nema veze s normalnim utakmicama. Zato mi je drago da su momci ovo ipak uspješno iznijeli. Sada nam slijedi teži put, kao drugi u skupini očekuje nas jedan utakmica više, odnosno odigravanje osmine finala. Sada tek počinje pravi turnir, a mi nismo ovdje došli da bi bili prolaznici. U osmini finala sastajemo se s Gruzijom koja je sve samo ne neiskusna ekipa. U svom sastavu imaju nekolicinu vrlo dobrih pojedinaca, trebamo se dobro pripremiti. No vjerujem da smo kvalitetniji', nakon utakmice je komentirao izbornik Ivica Tucak .

Ivan Krapić, kapetan reprezentacije proglašen je za igrača utakmice. On i Harkov upisali su po pet zgoditaka. S tri pogotka japansku su mrežu zatresli Fatović i Vukičević, dok je dva zgoditka upisao Burić, a po jedan Žuvela, Bukić i Vrlić.

'Prve dvije akcije bile su jedine dobre u prvom poluvremenu. Nikako nismo uspjeli prilagoditi našu igru niti odvojiti linije napada kako smo ranije dogovarali. Sami smo sebe time uveli u probleme. Drugo poluvrijeme je bilo puno bolje, a kada smo stekli prednost postala je to za nas lagana utakmica. Zato ostaje žal za tih 12 golova prednosti s kojima bi osigurali prvo mjesto u skupini. Zato nas prekosutra očekuje utakmica osmine finala, za koju ćemo se dobro pripremiti. Razmišljamo samo o pobjedi i prolasku u četvrtfinale', najavio je kapetan Krapić.

Ova utakmica odlučivala je o pobjedniku skupine B, tituli koju je odnijela grčka reprezentacija. U njihovoj utakmici s Japanom pobjeda je otišla u korist Grka, s čak 11 golova razlike. Kako Hrvatskoj u ovoj utakmici nije pošlo za rukom da premaši tu gol-razliku, Barakude su završile kao druge u skupini. U ponedjeljak ih očekuje utakmica osmine finala, s kojom započinje knock-out faza natjecanja. Ono se odigrava u Budimpešti, na legendarnom bazenu Alfred Hajos prema kojem su se Barakude iz Debrecena uputile odmah nakon današnje posljednje utakmice u skupini.

'Ovo što nas sada očekuje potpuno je drugačije. Više nemamo prava na pogrešku. Sada se selimo u Budimpeštu. Igrat ćemo na Marget Sigetu. Tek sada ćemo osjetiti pravi turnir i Svjetsko prvenstvo. No možda će nam ovo igranje osmine finala upravo dobro doći da se uigramo, podignemo formu i ne padamo iz natjecateljskog ritma. Sigurno da je bolje odmah direktno zaslužiti odlazak u četvrtfinale. No naša ekipa je mlada, tek se gradimo i što više utakmica igramo, to nam samo pomaže. Mislim da možemo pobijediti u svakoj sljedećoj utakmicu ovog prvenstva i da možemo otići do kraja', zaključio je reprezentativac Ante Vukičević.