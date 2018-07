Izbornik Dalić otkrio je što je uoči SP-a rekao svakom igraču u lice; dotakao se Splita, Šukera i dočeka

Iako je već nekoliko godina u više-manje istom sastavu, ova generacija hrvatske nogometne reprezentacije, predvođena Lukom Modrićem, Ivanom Rakitićem, Ivanom Perišićem, Vedranom Ćorlukom i ostalim 'starosjediocima', te nadopunjena Andrejom Kramarićem, Antom Rebićem i Marcelom Brozovićem, često je bila osporavana. I tek sada kada vidimo kakav su imali potencijal, ostaje žal za propuštenim prigodama, ostaje žal što možda ranije na mjesto izbornika nije stigao Zlatko Dalić. No, vrijeme više ne možemo vratiti i zato sada uživajmo u onom što nam predstoji. A riječ je o velikom finalu, u nedjelju na moskovskom stadionu Lužnjikiju, protiv jake Francuske.

'Ja dečkima stalno govorim, napravili ste puno, ali 'nije to još uvijek to, vi možete još više'. Na početku priprema ja sam gurao njih, možda mi čak nisu ni vjerovali, pa me i gledali u stilu 'što im ja govorim', ali sada oni guraju mene. Sad oni stalno govore, 'mi to možemo'. To je najveća dobit. I ovo kako guraju, zaista su njihove zasluge. To se najbolje vidjelo na ovoj zadnjoj utakmici. U normalnim okolnostima neki od njih ne bi ni igrali. Raketa je imao temperaturu, dobivao je infuziju. Rebić mi je na dan utakmice rekao da 'ne može', ozljede nisu skroz sanirali Šime, Lovren i Subašić. A onda krene utakmica, hoću nekoga zamijeniti, a nitko ne želi izaći van. Igrali smo dobro zadnjih pola sata, možda je trebalo osvježiti momčad, ali svi mi govore 'mogu, ne vadi me'. Pa kako mogu? I na to sam ponosan'.

No, da se vratimo na gore spomenute igrače, koji u svojim klubovima imaju važne role. I to ne bilo kakvim klubovima. Real, Barcelona, Juventus, Inter, Atletico, Monaco… Sve europska klupska elita.

'Mislim da nije nitko svjestan da je Hrvatska u finalu, ali ljudi koji imaju iskustva s time, kažu da ćemo shvatiti tek kasnije. Ali mislim i da je bolje tako, jer na to ne obraćamo pažnju, gdje smo, što smo. Mi samo guramo i guramo i guramo. I idemo do kraja. I jednog ćemo dana shvatiti kakvu smo stvar napravili. Ovo je povijest, ostat će zapamćeno'.

'Imao sam dva plana; da li početi s Badeljom i četiri vezna, pa da imamo posjed lopte, a Rebić i Mandžo u špici. Druga ideja je bila da igramo isto kao protiv Argentine, tu smo razgovarali, vagali... I u stožeru smo zaključili: pa ovo je polufinale, i ako smo ga do sad čekali, čekat ćemo ga i dalje. Ivan je puno puta pokazao da mu treba bljesak. Dva zadnja prvenstva Perišić je nosio Hrvatsku, prema tome on je igrač kojeg se isplati čekati'.

'Bijela košulja uvijek mi je nekako nosila rezultat. No, sada je bila mokra i prljava, završio sam na travi. Vrsaljko me iznenadio. I rekao sam, oni nisu normalni... (ha, ha)'.

'Ne znam, nisu mogli ni protiv Engleske, pa su igrali svi. Ono što je jako važno, oni su svjesni kada ne mogu. Rebić mi je prije utakmice rekao da ne može, ali ostavio sam mu da mi kaže popodne. I zaigrao je. Ali moram dodati još jednu važnu stvar, svi igrači, iako su imali slobodan dan, otišli su u trim kako bi odradili svoje vježbanje, a nisu morali. I to je ono što me izuzetno veseli'.

'To mi zbilja nije bitno, i mislim da još uvijek nismo 'kliknuli' kako treba. Ali ima vremena, mi smo si 'friški'. Ali što je najvažnije, ja poštujem njih, oni poštuju mene i u poslu oni znaju da sam ja šef'. Ali nikad se nije dogodilo da mi ne razgovaramo, da ih ja ne pitam za mišljenje. I očito to njima paše. Njima treba pažnja, oni su ljudi od krvi i mesa. Zvao sam ih sve. Ne samo Luku ili Mandžukića, već i Santinija i Čopa'.

Nije uvijek bio na 'istoj valnoj dužini' s igračima. Priznaje, za takav odnos nužni su poštenje i iskrenost.

'Ne mogu stalno izbornici biti krivi. I to sam rekao igračima. Pa su me napali kako ja mogu govoriti protiv igrača koji su u Juventusu ili Milanu, a ja ne mogu biti ni na tribini Intera. I da kako ja mogu komentirati Perišića? Ali to je suludo jer ja moram reći što ih ide, meni su postavili na izborničko mjesto. Pa ne mogu ja njima govoriti to je super, ako nije. Kao onu turneju po Americi. Igračima se mora reći prava istina. I oni to žele čuti. Njima je puna kapa onoga što oni žele čuti. Treba im se reći što ih ide, i oni su to shvatili', otkrio je Dalić zaista zanimljiv detalj o odnosu s igračima. Onda se vratio na pripremne utakmice zbog čega su ga neki kritizirali:

'Također, jako bitan je bio izbor prijateljskih utakmica. I ja sam tražio najjače, da oni vide da mogu. Nekog slabijeg bi dobili 5:0, a onda je to lažna slika, euforija. To nije to.'