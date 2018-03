Ivković se nije suzdržao; na Maksimiru ironičnom izjavom 'bocnuo' Dinamo

U 24. kolu Hrvatski Telekom Prve lige Slaven Belupo je poražen na Maksimiru 1:0, a trener gostujuće momčadi Tomislav Ivković smatra da njegova momčad nije zaslužila izgubiti

Cvitanović se u razgovoru za Arenasport osvrnuo na Ivkovićevu izjavu.

'To je mišljenje kolege Ivkovića. On ima pravo na to. Mi smo dobro ušli, imali dobar period 15 minuta i nismo to konkretizirali, zatim smo stali i protivnik nam je stvorio 4-5 opasnih kontri koje srećom nisu završile porazno za nas', pričao je Cvitanović te je nastavio.