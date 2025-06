Ivaniševićeva misija ispunjena; u Umag dolazi veliko tenisko ime. A još jednom - pozvinica

U Umag se vraća branitelj naslova, Argentinac Francisco Cerundolo, koji je u prošlogodišnjem spektakularnom trosatnom finalu, prvom u povijesti umaškog turnira odigranog u subotu, svladao Talijana Lorenza Musettija.

'Cerundolo je kompletan tenisač, vjerojatno prvi favorit ove godine. Samo su Thomas Muster i Carlos Moya više od jednom osvajali naslov u Umagu. Nemojte se iznenaditi, ako Cerundolo bude taj koji će u subotu, 26. srpnja podignuti pehar i pridružiti se dvojici velikana'.

Poljak Hubert Hurkacz, koji je zbog ozljede morao otkazati nastup u Wimbledonu, također je na igračkom popisu i trebao bi debitirati u Stella Marisu.

'Ima problema s ozljedama, ali zadnje informacije govore da će biti dobro. Već sljedeći tjedan će početi trenirati i ne moramo se bojati otkaza'.

Tomislav Poljak je istaknuo i dolazak najbolje rangiranog nizozemskog tenisača Tallona Griekspoora, koji je prije dva dana na travnatoj podlozi osvojio svoj treći ATP trofej.

'Može odlično igrati na svim podlogama, a sigurno će imati podršku nizozemskih navijača, kojih uvijek ima dosta u Umagu'.

Za direktora turnira je drugi favorit za naslov Talijan Luciano Darderi, najbolje rangirani talijanski tenisač koji će ove godine nastupiti u Umagu, a Poljak je istaknuo i dolazak najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisača Damir Džumhura.

'Damir je igrač kod kojeg je zabava na terenu uvijek zagarantirana. Naš bivši tenisač Antonio Šančić ga je vratio tu gdje je danas. Veselim se njegovim uspjesima i njegovom dolasku, zbog obojice'.

Osim Cerundola, u Umagu će ove godine zaigrati još jedan bivši pobjednik, 40-godišnji Stan Wawrinka, koji je u Stella Marisu 2006. osvojio svoj prvi naslov na ATP Touru, a 17 godina poslije je ponovno bio u finalu, u kojem ga je nadigrao Australac Alexei Popyrin. Trostruki Grand Slam pobjednik je danas na 153. mjestu ATP ljestvice pa je ušao u turnir s pozivnicom.

'Kad ime kao što je on traži pozivnicu, onda nema puno razgovora. Prvi naslov je osvojio 2006., a 2023. je došao na korak do toga da bude sljedeći višestruki pobjednik u Umagu. Nije uspio, ali je pokazao koliko mu je značilo sve što je proživio u Umagu te godine na putu do finala'.

Nažalost, nitko od hrvatskih tenisača nije ušao u turnir prema renkingu. Borna Ćorić je na prijavnoj listi za turnir kategorije ATP 500 u Washingtonu na tvrdoj podlozi, a Marin Čilić je odlučio zaigrati na turniru u austrijskom Kitzbühelu. Tako je hrvatska zastupljenost u turniru svedena na pozivnice organizatore. Jednu je dobio 19-godišnji Dino Prižmić (ATP - 159.).

'Jako me veseli da mogu reći da druga pozivnica ide u njegove ruke. Bit će mu to treći nastup u Umagu. Pamti 2023. i svoje prvo četvrtfinale, prve pobjede na ATP Touru i fantastičan otpor Popyrinu. Predvodnik je mlade generacije hrvatskih tenisača. Uvijek će hrvatski igrači biti prioritet, kad su u pitanju pozivnice', zaključio je Tomislav Poljak i dodao da su za posljednju pozivnicu glavni kandidati 21-godišnji Splićani Mili Poljičak (ATP - 257.) i Luka Mikrut (ATP - 350.).

'Hvala na ovoj velikoj pozivnici. Velika mi je čast nastupiti na ovako velikom turniru u Hrvatskoj. Za nas, mlade igrače, to jako puno znači. Nadam se da ćemo svi opravdati pozivnicu. Želim samo igrati najbolje što mogu i uživati na terenu', poručio je Dino Prižmić, koji je na zadnja tri turnira na Challenger Touru osvojio dva naslova (Zagreb, Bratislava), a u subotu bio finalist u Milanu.

Tenisače i posjetitelje će u Umagu ove godine dočekati i brojne novosti, koje bi trebale doprinijeti uživanju u vrhunskom tenisu, poput obnovljene podloge i novih reflektora.

'Povećali smo ulaganja, ne samo u igrače, nego i u kapitalne projekte. Kad imate igrača poput Stefanosa Tsitsipasa i kad su vam polufinalni i finalni mečevi već rasprodani, onda znate da ste nešto dobro napravili u zadnjih godinu dana. Poboljšali smo uvjete za igrače. Uveli smo elektronski sustav suđenja, kojim smo zamijenili linijske suce, a postavljenih 12 kamera će pomoći i u obogaćivanju televizijskih prijenosa. Naravno, umaški turnir nije samo sport, bit će tu i puno zabave', poručio je predsjednik Organizacijskog odbora turnira Dragan Pujas.

Umaški gradonačelnik Vili Bassanese od prvih je dana i priprema za prvi turnir 1990. uključen u projekt dovođenja ATP Toura u Istru.

'Biti domaćin ovako prestižnog turnira je za nas čast. Iza tog projekta stoji sinergijski učinak kvalitetnog rada, strpljenja i truda. Od jednog malog grada stvorili smo - brend', poručio je Bassanese i zahvalio na podršci svim sponzorima i institucijama koje podržavaju turnir, a među kojima je i Hrvatska turistička zajednica (HTZ).

'Turnir je postao zaštitni znak Umaga, Istre i Hrvatske. Događanja su izrazito važan segment naše turističke ponude. Osim sportske izvrsnosti, ovaj turnir nudi i emociju koja je ostaje u trajnom sjećanju', istaknula je u svom obraćanju izvršna direktorica HTZ-a Ivana Curić Čabraja.

Turnir je na rasporedu od 19. do 26. srpnja, a i ovogodišnje finale bit će odigrano u subotu. Prošle godine je razlog za takvu odluku bio olimpijski turnir u Parizu, koji je već sljedeći dan počinjao na terenima u Roland Garrosu, a ove godine će subotnji termin meča za trofej finalistima omogućiti da na vrijeme stignu u Toronto, gdje će se od 27. srpnja do 7. kolovoza održavati kanadski Masters 1000 turnir.

Popis igrača - ATP Plava Laguna Croatia Open Umag



1. Francisco Cerundolo (Argentina, ATP - 19.)



2. Stefanos Tsitsipas (Grčka, ATP - 26.)



3. Tallon Griekspoor (Nizozemska, ATP - 29.)



4. Hubert Hurkacz (Poljska, ATP - 39.)



5. Camilo Ugo Carabelli (Argentina, ATP - 56.)



6. Luciano Darderi (Italija, ATP - 59.)



7. Damir Džumhur (Bosna i Hercegovina, ATP - 67.)



8. Roberto Carballes Baena (Španjolska, ATP - 74.)



9. Vit Kopriva (Češka, ATP - 78.)



10. Raphael Collignon (Belgija, ATP - 85.)



11. Mariano Navone (Argentina, ATP - 91.)



12. Tseng Chun-Hsin (Tajvan, ATP - 96.)



13. Carlos Taberner (Španjolska, ATP - 102.)



14. Jesper de Jong (Nizozemska, ATP - 106.)



15. Tomas Barrios Vera (Čile, ATP - 108.)



16. Kamil Majchrzak (Poljska, ATP - 109.)



17. Cristian Garin (Čile, ATP - 110.)



18. Valentin Royer (Francuska, ATP - 113.)



Pozivnice: