Ivan Rakitić otkrio tko je pravi gazda u svlačionici Barcelone: Kad on kaže da nešto želi...

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, koji će u srijedu s Barcelonom na Nou Campu igrati prvu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv Liverpoola, poručio je kako se osjeća bolje nego ikada te da mu je srebro s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu pomoglo da postane bolji igrač...

'Osjećam se bolje nego ikada, nalazim se u savršenom trenutku. Iskustvo sa Svjetskog prvenstva jako mi je pomoglo da popravim razne stvari. To mi daje dodatnu snagu te želim da se ona nastavi', rekao je Ivan Rakitić (31) koji će u srijedu na Nou Campu odigrati 50. utakmicu ove sezone za Barcelonu , te je uz Sergija Busquetsa čovjek s najviše utakmica u nogama. Ponovio je kako želi što dulje ostati u klubu s kojim je već osigurao naslov prvaka Španjolske.

'Kada bih barem ja mogao odlučivati. Osjećam se jako dobro te osjećam da sam drag navijačima. Imam ugovor na još tri godine, a nema boljega mjesta od Barcelone', napomenuo je. Ugovor mu istječe u ljeto 2021. godine te on želi veću plaću i produženje. Ove bi sezone mogao doći do trostruke krune u Kataloniji.

'To što smo sada ušli u polufinale Lige prvaka, a netom prije osvojili prvenstvo, čini nas zadovoljnima i željnima nove pobjede. Uvijek se može igrati bolje te doći do ovakvih utakmica na bolji način, no mi ćemo nastupiti s doista velikom željom za prolaskom u finale', izjavio je Rakitić i dometnuo:

'Vjerujem da smo naučili nešto iz prethodnih sezona pa ćemo sada nastojati na savršen način privesti ovu sezonu kraju.'

Barcelona je 2015. godine posljednji put osvojila Ligu prvaka, a od tada je ispadala prije polufinala. Prošle godine je neočekivano posrnula u četvrtfinalu od Rome premda je u prvom susretu na Nou Campu slavila 4:1.

'Najvažnije je sada da se dobro pripremimo i odigramo svoju utakmicu, kao uvijek. Ideja nam je da nam ne zabiju niti jedan gol, no ne smijemo već sada razmišljati o uzvratu. Moramo ići po pobjedu ali mirno. Liverpool ima svoje načine kako nanijeti štetu pa ćemo morati biti sto posto koncentrirani', rekao je Rakitić.