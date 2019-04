Nekad najbolji strijelac Serie A u velikim je problemima; Juventus ga očajnički pokušava prodati, ali nitko ga ne želi

Gonzalo Higuain (31) niti u najluđim snovima nije mogao predvidjeti ovo što mu se trenutno događa. Argentinac je 2016. godine bio najbolji strijelac talijanskog prvenstva, i dalje je jedan od najubojitijih napadača, ali danas je u situaciji da ne zna za koga će igrati sljedeće sezone

Svoje je golgetersko umijeće naplatio 2016. godine kad odlazi u Juventus koji je Napoliju za njega isplatio nevjerojatnih 90 milijuna eura . I u Torinu je bilo sjajno, sve do prošlog ljeta kad je u grad stigao - Cristiano Ronaldo . Nakon samo 105 utakmice i 55 golova za 'staru damu' Pipita je morao krenuti dalje...

Juve ga je pokušavao 'utopiti', ali zainteresiranih nije bilo. Problem je njegova plaća od osam milijuna eura na godinu, plus premije. A Gonzalo više nije onaj stari iako definitivno nije za otpis. Ima još dovoljno 'dinamita' u njegovim nogama.

Otišao je prvo na posudbu u Milan, ali je već u siječnju ove godine - nakon samo 22 utakmice i osam zabijenih golova - 'prekrižen' te ga je do kraja sezone uzeo Chelsea. U dresu 'bluesa' do sada je odigrao 14 utakmica, zabio je samo dvaput... Londonski klub sad je objavio kako neće produljiti ugovor s Argentincem i on se na kraju sezone vraća u Juventus. Koji ga jednostavno ne može platiti jer Ronaldo je prioritet koji je 'usisao' sav novac.