Ivan Rakitić otkrio kako mu je Barcelona zbog pohlepe stopirala veliki transfer i uništila san da zaigra uz Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo je zvao Ivana Rakitića u Juventus, ali Barca je tražila puno previše

Bivši hrvatski reprezentativac i veznjak Seville Ivan Rakitić prisjetio se dana kada je zamalo završio u Juventusu. U redove stare dame ga je osobno zvao Cristiano Ronaldo, ali planove mu je pokvarila Barcelona svojom pohlepom.

'U ljeto 2019. godine me Cristiano osobno pozvao da dođem u Juventus. Rekao mi je da me u Torinu žele i ljudi iz kluba, ali do realizacije na kraju nije došlo. Barcelona je tražila 50 milijuna eura, a to je bilo previše', prenose Rakitićevu izjavu talijanski mediji.