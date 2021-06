Ivan Perišić zabio u svojem 100. nastupu za Vatrene pa komentirao neočekivani remi s Armenijom; objasnio je i trebamo li strahovati za uspjeh na Euru

Ivan Perišić se oglasio nakon neočekivanog remija s Armenijom

Nakon utakmice se oglasio i strijelac pogotka za Hrvatsku.

'Volio bih sve mijenjati za pobjedu, to je najvažnije na kraju. Nije bitno tko zabija i kome je koja utakmica. Ovo je prijateljska utakmica i imamo puno mjesta za napredak. Bilo je dobrih stvari, ali i loših, pogledati ćemo video i vidjeti gdje smo griješili. Imamo još Belgiju i dovoljno dana da se pripremimo i na najbolji mogući način otvorimo Euro', rekao je Perišić za Novu TV pa dodao:

'Igrao sam tijekom karijere na skoro svim pozicijama. Za Hrvatsku mi nije problem bilo gdje odigrati. Odigrati ću svoje tamo gdje me izbornik vidi i dati svoj maksimum pa kako to ispadne. On odlučuje i mi moramo biti spremni. Optimist sam za Euro. Mi smo uvijek bili pravi na turnirima, nema straha, imamo puno dobrih igrača i još dovoljno dana za pripremu. Tamo će biti publike i to će nam dati još dodatnu motivaciju', zaključio je Perišić.