Izbornik Zlatko Dalić detektirao ključan problem reprezentacije i najavio promjene za Euro na kojem je uvjeren da ćemo biti pravi

Zlatko Dalić osvrnuo se na remi s Armenijom

'Stvorili smo jako puno prilika, ali nismo zabili drugi gol. Ovakvi protivnici stanu u svojih 25 metara, a nama nedostaje probijanje takvog bunkera. Kad izborimo šansu ne postignemo gol. Svjestan sam da nam je to problem. Sve je bilo dovoljno dobro. Tako je to kada izborite puno šansi. Problem je realizacija i s tim ne mogu biti zadovoljan. Taj dio ćemo analizirati', rekao je izbornik Zlatko Dalić pa dodao:



'Nisam zabrinut ni nezadovoljan. Puno smo promašili. Bio nam je potreban drugi gol do kojeg nismo mogli. Nedostajalo je koncentracije u završnici. Idemo polako. Ovo su pripreme. Što se tiče Brekala, on je ozlijedio gležanj, ali nije to ništa opasno niti ozbiljno', rekao je Dalić.