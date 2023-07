Ivan Leko nakon pobjede protiv Rijeke: Imali smo sreće, ali nju trebaš zaslužiti

'Mi ovdje znamo našu publiku. Ljudi vole nogomet, vidjeti dobar Hajduk. Kada nije tako bude tišina. Nije bila tišina. Sinergija između ekipe i publike je dobra. Na nama je da to iskoristimo i još više to bildamo, radimo na tome da budu naš 12. igrač. Duboko i od srca im zahvaljujem.'

'Nismo to planirali, ali takva su pravila. Nama to ne odgovara. Početak sezone, nismo odigrali 30 utakmica. Napravit ćemo novi plan. Volio bih odigrati nešto idući vikend. Nijedan trening ne može zamijeniti utakmicu. Nije idealno, ali ljudi iz Osijeka su odradili sve korektno', kaže trener Hajduka koji već na startu sezone mora odgovarati na 'vječno pitanje' - je li ovo Hajduk za naslov prvaka?

'Meni je to lijepo. Ja sam kao navijač zadnjih 15 godina uživao i nadao se. Ideš s društvom gledati, veseliš se...Ja bih bio neozbiljan lik da pričam o tome. Imaju još 34 kola, ekipa još nije kompletna. Imamo još puno za raditi. Nismo više simpatični. Vidjet ćemo krajem svibnja iduće godine gdje ćemo završiti', kaže Leko koji se za kraj osvrnuo i na strijelca pobjedničkog gola Rokasa Pukštasa:

'Momak je fenomenalan, moderan, 'box to box' igrač. Ima sve da postane kao gospodin Gudelj, zaista ne znaš gdje je bolji, je li to u obrani, u pressingu. Kad si pošten i tako radiš i toliku volju imaš, evo dva puta je presudio s 18 godina, nemojmo zaboraviti. On zaslužuje svaku minutu i baš mi je drago zbog njega', pohvalio je Leko Pukštasa.