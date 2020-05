Ivan Katalinić, igračka i trenerska legenda Hajduka, za tportal je dao svoje viđenje stanja u hrvatskom, ali i europskom nogometu zbog pandemije koronavirusa

Kaže kako prvih mjesec dana od proglašenja karantene nije izašao iz stana i da je jako ozbiljno shvatio cijelu situaciju, a otvaranje kafića, šoping centara i ostalog uopće ga ne zanima.

'Nikamo ne idem, samo odem u šetnju stazama na kojima ima malo ljudi. Znate kako se kaže: Tko zna gdje je sjeme. Treba se distancirati i, dok koronavirusa potpuno ne nestane, treba biti jako oprezan', kazao je za tportal Katalinić te je nekoliko riječi želio reći i o mogućem nastavku Hrvatski Telekom Prve lige. Najavljeno je kako se 30. svibnja igraju polufinala hrvatskog kupa, a tjedan kasnije, 6. lipnja, bilo bi nastavljeno natjecanje u HT Prvoj ligi.

'Ne razumijem kamo se svi žure? Vjerojatno je novac od TV prava razlog, ali detalji o kojim se novcu konkretno radi ionako nisu izašli u javnost. Po mom mišljenju, zdravlje igrača je na prvom mjestu, a uz sve to mislim da je igrati bez gledatelja potpuno bez veze. Treba pričekati da se sve ovo završi iako, koliko pratim, vidim da svaka zemlja ima drugačiju politiku oko virusa. Po meni je naputak Fife, da se ova sezona nekako završi do Nove godine, možda i najbolji. Nova sezona igrala bi se u kalendarskoj 2021., a ovako mi se čini da neki na silu žele što prije odigrati zadnjih nekoliko kola. Pa kako će Englezi igrati kada do 1. lipnja nitko ne može iz kuće? Sin mi živi u Londonu i javlja mi kakvo je stanje, a sve se tamo, kada je nogomet u pitanju, vrti oko ogromne love za TV prava. U Francuskoj je prvenstvo prekinuto i odmah je stigla tužba Lyona koji je izgubio velik novac jer neće u Europu. U Španjolskoj i Njemačkoj počeli su s ozbiljnim treninzima, ali nitko ne zna što će biti s nastavkom sezone ako recimo četiri, pet igrača u nekoj momčadi bude pozitivno. Hoće li u tom slučaju opet prekinuti prvenstvo?' kaže Katalinić.

Kaže kako je svjestan da odluka čelnih ljudi nogometnih saveza nije jednostavna, ali da mu se čini, kada malo bolje sagleda situaciju, kako je prijedlog Fife da se prvenstva završe do Nove godine zapravo najpravedniji.

'Što ako se na jesen opet pojavi virus? Pratim i čitam što kažu poznati liječnici i epidemiolozi, a prema tome najbolje bi bilo da se sa sportom počne tek kada desetak dana ne bude nijedan novozaraženi. A ako nakon toga desetak dana nema zaraženih onda se i publika može vratiti na stadione... Što želim reći? Ne treba žuriti jer bez publike nogomet nema smisla, a u ovakvoj situaciji kakva je sada neće se ljudima baš dati ići na stadione, pa čak i da ih otvore.'

Dotakao se Katalinić i igrača te njihove forme, s naglaskom na nedostatak pravih treninga zbog karantene. Kao iskusan trener jako dobro zna koliko je teško vratiti momčad u formu, ali i motivirati igrače.

'Nakon dva mjeseca stanke jako je teško pokrenuti igrače. Podsjeća me to na vrijeme kada smo morali odlaziti u JNA na odsluženje vojnog roka i svima nam se bilo teško vratiti u formu. Naravno, treba vidjeti kako će igrači reagirati kada počnu trenirati u većoj grupi, a tu su još svlačionica, tuširanje… Dakle sve je to opasno za širenje virusa. I pitam vas, što će se dogoditi ako recimo na testiranju igrača Hrvatski Telekom Prve lige netko bude pozitivan? Kakva će onda biti odluka? Hoće li cijela momčad ići u izolaciju? Puno je otvorenih pitanja…', zaprepašten je nekim odlukama i mjerama iskusni trener koji se još jednom vratio na igranje pred praznim tribinama.

'Igračima će biti jako teško igrati bez publike jer neće biti nekog velikog motiva. Sjetite se nekih utakmica u Splitu koje je Hajduk morao igrati bez publike. To je svima teško palo jer zna se koliko navijači tj. podrška Torcide znače Hajduku, a zamislite sada da tako morate igrati čak devet kola! Svjestan sam kako svi žele da se život vrati u normalu, da se sve pokrene, ali ne sviđaju mi se neke odluke o popuštanju mjera. Dobro je rekao trener Varaždina Samir Toplak, što je bila jasna poruka: Ako u malu crkvu može 200 ljudi, ja ne znam zašto se na ovaj stadion ne bi moglo pustiti barem 1000 ljudi', poslao je jasnu poruku legendarni golman te nakon toga uspješan trener Ivan Katalinić, a kojeg je sve ovo što se događa zabrinulo i malo prestrašilo.