Ivan Erslan još jednom poražen u UFC-u: Protivnik ga natjerao na predaju

Za hrvatskog borca ovo je bio treći nastup u UFC-u i treći poraz, nakon što je ranije izgubio od Iona Cutelabe i Navaja Stirlinga sudačkim odlukama. Iako nije bio favorit, smatralo se da ima prednost u borbi na nogama. To je i pokazao – dok je Crute ciljao niskim udarcima, Erslan je nekoliko puta dobro pogodio u glavu i zadavao snažne udarce.

Presudila borba u parteru. U jednom je trenutku neoprezno krenuo prema protivniku, što je Australac iskoristio za rušenje i prebacivanje borbe u parter, gdje je imao jasnu prednost. Erslan se uspio dignuti uz ogradu, no ubrzo je ponovno završio na podu.

Nakratko je došao do bolje pozicije i našao se iznad protivnika, ali Crute je brzo reagirao, vratio kontrolu i prešao mu na leđa. Tada je uhvatio neck crank zahvat, a Erslan je bio prisiljen tapkati. Borba je okončana nakon tri minute i 19 sekundi.

Za Erslana je ovo šesti poraz u profesionalnoj karijeri, treći u nizu u UFC-u. Crute je, pak, stigao do 14. profesionalne pobjede i šeste pod okriljem UFC-a.