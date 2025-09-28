NE IDE PA NE IDE

Ivan Erslan još jednom poražen u UFC-u: Protivnik ga natjerao na predaju

N.M.

28.09.2025 u 07:36

Ivan Erslan (arhiva)
Ivan Erslan (arhiva) Izvor: Profimedia / Autor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Ivan Erslan poražen je u prvoj rundi UFC Fight Night priredbe održane u australskom Perthu. Domaći borac Jimmy Crute slavio je prisiljavanjem na predaju, tehnikom neck crank.

Za hrvatskog borca ovo je bio treći nastup u UFC-u i treći poraz, nakon što je ranije izgubio od Iona Cutelabe i Navaja Stirlinga sudačkim odlukama. Iako nije bio favorit, smatralo se da ima prednost u borbi na nogama. To je i pokazao – dok je Crute ciljao niskim udarcima, Erslan je nekoliko puta dobro pogodio u glavu i zadavao snažne udarce.

Presudila borba u parteru. U jednom je trenutku neoprezno krenuo prema protivniku, što je Australac iskoristio za rušenje i prebacivanje borbe u parter, gdje je imao jasnu prednost. Erslan se uspio dignuti uz ogradu, no ubrzo je ponovno završio na podu.

Nakratko je došao do bolje pozicije i našao se iznad protivnika, ali Crute je brzo reagirao, vratio kontrolu i prešao mu na leđa. Tada je uhvatio neck crank zahvat, a Erslan je bio prisiljen tapkati. Borba je okončana nakon tri minute i 19 sekundi.

Za Erslana je ovo šesti poraz u profesionalnoj karijeri, treći u nizu u UFC-u. Crute je, pak, stigao do 14. profesionalne pobjede i šeste pod okriljem UFC-a.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE OSTAO DUŽAN

NIJE OSTAO DUŽAN

Štimac slavio u mostarskom derbiju pa odgovorio na prozivke: 'Namjerno sam to napravio'
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Dinamo ponovno može pobjeći Hajduku: Evo gdje gledati utakmicu
NEZAUSTAVLJIV JE

NEZAUSTAVLJIV JE

Petar Musa ne prestaje zabijati: Pogledajte novi pogodak Hrvata u MLS-u

najpopularnije

Još vijesti