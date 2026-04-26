Ispisao povijest i zaradio bogatstvo: Ovo je iznos kojeg je Kenijac dobio za čudesni rekord

Do sada je ta granica u maratonu imala gotovo mitski status. Eliud Kipchoge spustio se ispod dva sata 2019. godine, ali njegov rezultat nije bio priznat kao službeni svjetski rekord jer nije ostvaren u regularnim natjecateljskim uvjetima. Sawe je sada napravio ono što atletika nikada prije nije vidjela - u pravoj utrci, na velikoj pozornici i pred tisućama gledatelja.

Srušio rekord pokojnog Kiptuma

Sawe je pritom srušio dosadašnji svjetski rekord koji je držao pokojni Kelvin Kiptum. Kiptum je na Čikaškom maratonu 2023. godine istrčao 2:00:35, a Kenijac je u Londonu tu granicu spustio za čak 65 sekundi.

Londonski maraton i ove je godine okupio golemo trkačko društvo, ali priča dana pripala je upravo Saweu. Njegov rezultat nije samo sportska senzacija, nego i trenutak koji mijenja povijest dugoprugaškog trčanja.

Povijesni rezultat donio mu ogroman bonus

Osim što je ušao u povijest, Sawe je u Londonu zaradio i impresivan iznos. Prema službenom sustavu nagrada i bonusa Londonskog maratona, pobjedniku pripada 55.000 dolara, a rezultat ispod 2:02:00 donosi dodatnih 150.000 dolara. Za svjetski rekord predviđen je bonus od 125.000 dolara, dok rekord staze donosi još 25.000 dolara.

Ukupno je tako Sawe nakon povijesne utrke inkasirao 355.000 dolara, što je približno 302.000 eura.

Drugim riječima, Kenijac je u Londonu napravio ono o čemu su generacije maratonaca sanjale - probio je granicu od dva sata, srušio svjetski rekord i za jedan od najvećih rezultata u povijesti atletike dobio i bogatu financijsku nagradu.