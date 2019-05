Iker Casillas oglasio se iz bolnice nakon što je doživio infarkt: Bio je to šok, ali...

Iker Casillas, 37- godišnji vratar Porta koji je u srijedu na treningu doživio srčani udar, navečer se oglasio iz bolnice u koju je zaprimljen poručivši kako je 'sve pod kontrolom'

Bivši kapetan Španjolske i Real Madrida kolabirao je na kraju popodnevnog treninga te je prevezen u lokalnu bolnicu u Portu gdje je ustanovljeno kako je doživio srčani udar. On će ovaj mjesec napuniti 38 godina.

'Sve je pod kontrolom ovdje. Bio je to veliki šok no snaga je netaknuta. Puno hvala svima na porukama podrške', napisao je na društvenoj mreži Instagram gdje je nasmiješen objavio fotografiju iz bolničkog kreveta s palcem uzdignutim prema gore.

Hrvatski kapetan Luka Modrić, s kojim je igrao u Madridu od 2012. do 2015., također je preko Twittera uputio podršku Casillasu uz riječi 'drži se prijatelju'. Objavio je ondje fotografiju s utakmice Hrvatske i Španjolske s Europskog prvenstva gdje su njih dvojica zagrljeni.

Casillas je 2015. prešao iz Real Madrida u Porto s kojim je 20. ožujka potpisao novi ugovor do ljeta 2021. godine. Porto je priopćio kako neće nastupati do kraja sezone. Do kraja su ostala još tri kola u kojima će drugoplasirani Porto nastojati sustići vodeću Benficu koja mu bježi dva boda.

Casillas je ove sezone upisao 42 nastupa i primio 35 golova, te je branio u četvrtfinalu Lige prvaka gdje je od Porta bio bolji Liverpool.