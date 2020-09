Igor Pamić pred novim velikim izazovom u karijeri: 'Iskreno, moram reći da sam se zaj****. Ne da nismo za prvu ligu, nego ćemo se boriti za ostanak'

S Igorom Pamićem smo prošli aktualne teme, ali i kroz cijelu njegovu igračku i trenersku karijeru te se prisjetili nogometa u njegovim najboljim igračkim danima

'Dobro, koliko ja imam informacija, i dandanas se izlazi. To je normalno, pa nisu nogometaši roboti. Po meni postoji veći problem s tim mobitelima i društvenim mrežama, a to je da danas dečki izađu na piće pa, umjesto da razgovaraju o nogometu, ženama ili bilo čemu, oni gledaju svatko u svoj mobitel. To je problem, a ovo drugo nikad nije bio problem. I prije i sada se igrao dobar nogomet i tko ga je znao igrati, igrao ga je bez obzira na izlaske, a tko nije znao, neće nikad ni znati. Po tom se pitanju ništa drastično nije promijenilo.'

U to doba se drugačije i živjelo. Nogometaši su imali vjerojatno manje novca nego ovi danas, ali nekako su bili slobodniji. Danas postoje društvene mreže i internet pa je puno teže opustiti se negdje uz piće nakon utakmice. Prije je to, barem je takav dojam, bilo puno lakše.

'Realno, odigrali smo nikako protiv Portugala. Nije problem što je to 4:1, problem je što je to moglo biti i puno više. Portugal je, po meni, trenutno možda najjača momčad u Europi, a svakako su u samom vrhu. To je potentna, uigrana momčad koja već dugo godina ima izbornika. Teško je očekivati neki bolji rezultat s ovom našom momčadi. Zašto je istrčala takva momčad? E, to je već drugo pitanje. Sigurno je izbornik htio dati šansu nekim igračima i nije računao na to da će tako biti. Da je znao, sigurno bi nekim drugim igračima dao priliku.'

'Puno je tu faktora bilo prije početka Lige nacija. Znali smo da nas čeka i druga utakmica nakon Portugala. Znali smo da je Perišić igrao finale Lige prvaka i da nam neki igrači nisu odmorni i dovoljno spremni. No već je druga utakmica s Francuskom, onih prvih 35-40 minuta, pokazala da u nama ima još vatre i da nismo za otpis. Ova ekipa na Euru opet može do povijesnog rezultata.'

'Prošle godine igrali smo protiv Španjolske i bili smo kompletni pa smo dobili šest komada. Nakon toga smo se opet digli. To je jednostavno splet okolnosti. Igrali smo protiv fantastičnih ekipa bez Modrića i Rakitića i s nekim igračima koji možda nisu trebali igrati, ali je izbornik htio vidjeti koliko oni mogu. I sam je naglasio da mu te utakmice nisu toliko bitne. E sad, je li to rekao samo zato da skine teret s igrača ili sebe, ne znamo. U svakom slučaju, nije ispalo dobro i siguran sam da je izbornik znao da će utakmica biti kao ona protiv Portugala, ne bi napravio sve onako kako je napravio', rekao je Pamić pa nastavio:

'Nemam o čemu pričati u tom slučaju. Nisam bio ni u kakvim kombinacijama i to je jedina istina. To što se mijenjaju treneri, to će uvijek biti tako. Ipak, mislim da se po tom pitanju otišlo dosta naprijed. Taj novitet donijeli su NK Karlovac i Neven Šprajcer dajući mi priliku, a mi smo pokazali koliko se može napraviti ako se nekome vjeruje. To je nastavila Rijeka s Matjažom Kekom , pa Inter sa Samirom Toplakom , pa Dinamo sa Zoranom Mamićem ... Tako da se taj trend ipak vidi. Treneri duže traju i to je dobro.'

'Nakon dugo, dugo godina valjda su svi shvatili koliko je za sve klubove bilo dobro to što je Zdravko Mamić napravio s Dinamom. To nam je donijelo više bodova nego sve ostale ekipe zajedno. Sad smo svi sretni što imamo toliko klubova u Europi. Liga nam je toliko dobra kao što nikada nije bila i vjerujem da naši klubovi imaju velike šanse za prolaz.'

'Nisam baš razmišljao o tome. Nije me vodio taj motiv. Došao sam raditi i radit ću najbolje što mogu kako bih opravdao povjerenje i ispunio ambiciju kluba da se vrati u Premijer ligu. To me jedino vodilo. Moramo isto tako prihvatiti, kako se u Hrvatskoj puno toga promijenilo, od suđenja, odnosa, terena, pa do kvalitete, tako je i u Bosni. Gledao sam prvu utakmicu GOŠK-a koju su izgubili doma i u njoj je bio jedan oštri start. Ostalo je bilo jako korektno. Vrlo mi je bilo interesantno to da 20 igrača govori odjednom pa se osjećaš kao na sajmu, ali nema veze, to je sad već do mentaliteta. Ako je suditi po ovome što sam do sada vidio, nema previše grubosti.'

'Nije lako biti prvi ni u jednoj ligi na svijetu. Dobro je jedino to što imam jako puno prostora da poboljšam tu ekipu, već smo doveli dva pojačanja, a tražimo još trojicu. S pet novih igrača u momčadi to će biti totalno druga priča. Neće nam biti lako loviti prvo mjesto. Moramo pod hitno ući u neku seriju.'

'Sada, ovako na prvu, mogu reći samo da sam se zaj****. To je iskreno. Momčad ne da jest za Premijer ligu, nego je za 10. mjesto. Ne tražim si alibi, ali znam procijeniti. To je jako loše izbalansirana momčad. I moj predsjednik je razočaran i ljut na svog bivšeg trenera. Čak i sebe krivi što mu je dao ovlasti da sastavlja momčad, a koja je sastavljena - nikako. Nisu dečki krivi, jednostavno momčad niti ima kvalitete, niti je izbalansirana po pozicijama, po iskustvu', kaže Pamić pa dodaje:

'Vidio sam puno svijeta i nije mi bitno kakvo je mjesto, nego kakvi su ljudi'

Za kraj, u prošlom klubu, Titogradu u Crnoj Gori, na kraju mandata doživio je Pamić veliku neugodnost. Ukraden mu je automobil, a u njemu je bio i pršut. Kako danas gleda na taj nemili događaj?

'Od svake situacije koja je izuzetno teška i koju je svima neugodno doživjeti nekako to okrenem na ljepšu stranu i humor. Nisam lagao tada, stvarno je u tom automobilu bio i pršut. Taj je pršut bio pripremljen za predsjednika koji me zamolio da mu ga nabavim, a tko zna, možda je i on organizirao krađu auta, ha, ha', rekao je kroz smijeh Pamić pa dodao: 'Situacija je bila sve samo ne ugodna. Taj dan trebao sam ići doma i nije ugodno kad ti nema auta. No prošao sam dosta stvari, pa i to. Što se mene tiče, to je već zaboravljeno.'

Kako se osjeća u Gabeli? Malo je mjesto, ali kakvi su prvi dojmovi?

'Vidio sam puno svijeta i nije mi bitno kakvo je mjesto, nego kakvi su ljudi. To je najvažnije. Hvala Bogu, ovdje sam naletio na nešto najljepše u životu. Puno me ljudi prepoznalo, dočekali su me s dobrodošlicom. Imaju jako pozitivnu energiju prema meni kao osobi, treneru i bivšem igraču. To mi je najvažnije', zaključio je Pamić.