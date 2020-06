Igor Jovićević: Prvo poluvrijeme u Varaždinu je putokaz kako trebamo igrati

Nogometaši Dinama s novim trenerom, Igorom Jovićevićem, nastavili su putem kojim je išla i Bjeličina momčad. 'Modri' su slavili u Varaždinu 3:1, te se za još jedan korak približili novom naslovu prvaka.

Ovog petka Dinamo je pak gost kod Lokomotive, momčadi za koju mnogi kažu da igra možda i najljepši nogomet u Hrvatski Telekom Prvoj ligi.

Prije nego se posvetio sljedećem suparniku (petak, stadion u Kranjčevićevoj, 21.05 sati, Arenasport 3), Jovićević se osvrnuo na varaždinski okršaj.

'Pobjeda u Varaždinu dala nam je određeni optimizam. Prvo poluvrijeme je bilo putokaz kako igrati. I igrači su bili zadovoljni i naš je idući cilj što duže držati ovakav ritam', rekao je Igor Jovićević, uoči utakmice protiv Lokomotive.

'Lokomotiva je odlična momčad. Plasman u finale Kupa, u okršaju protiv Slaven Belupa, potvrđuje njihovu kvalitetu. Protiv Osijeka u prvenstvu to nije bila njihova prava slika, očito je došlo do pražnjenja nakon polufinala Kupa. Oni će dati sve od sebe da dobiju Dinamo, ipak je to gradski derbi. Mi želimo biti odlučni i angažirani. Imamo gust raspored, možda će i svi igrači dobiti određenu minutažu', poručio je Jovićević.