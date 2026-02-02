Ibrahimović ostavio Bilića bez teksta: Hrvatska? Nije me nitko tražio, ali da je bila bi...

Zlatan Ibrahimović bivši je švedski reprezentativac, ali njegovim venama, po maminoj strani, teće i hrvatska krv.

Zato se Ibrahimović osvrnuo i na priču da je mogao nositi dres Vatrenih. Ali i Zmajeva, po očevoj 'lozi'.

'Hrvatska, Bosna... Nije me nitko konkretno tražio. Bilo je samo nekakvih priča.', rekao je Ibrahimović, a Bilić ga pitao. A da su tražili? Bi li imali šanse?

'Bilo bi šanse da osvojim svjetsko i europsko prvenstvo', u svojem je stilu izjavio ovaj karizmatični (bivši) nogometaš.

Bilić je u tom trenutku okrenuo očima, shvativši da je Ibrahimović u to vrijeme mogao igrati baš u momčadi koju je on vodio.

'Ali ne znam bi li to bilo s Hrvatskom ili Bosnom. Ali mislim biše je bilo šanse za Hrvatsku, kakvu je ekipu imala. Hrvatsko je nakon Bokšića i Šukera nedostajao - napadač. Sve drugo su imali'.