(NE)USPJEH PRVAKA

Ibrahimović ostavio Bilića bez teksta: Hrvatska? Nije me nitko tražio, ali da je bila bi...

S.Š.

02.02.2026 u 21:41

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DI MARCO
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Jedan od najvećih švedskih nogometaša, legendarni Zlatan Ibrahimović, bio je gost emisije (Ne)uspjeh prvaka, koju vodi Slaven Bilić

Zlatan Ibrahimović bivši je švedski reprezentativac, ali njegovim venama, po maminoj strani, teće i hrvatska krv.

Zato se Ibrahimović osvrnuo i na priču da je mogao nositi dres Vatrenih. Ali i Zmajeva, po očevoj 'lozi'.

'Hrvatska, Bosna... Nije me nitko konkretno tražio. Bilo je samo nekakvih priča.', rekao je Ibrahimović, a Bilić ga pitao. A da su tražili? Bi li imali šanse?

'Bilo bi šanse da osvojim svjetsko i europsko prvenstvo', u svojem je stilu izjavio ovaj karizmatični (bivši) nogometaš.

Bilić je u tom trenutku okrenuo očima, shvativši da je Ibrahimović u to vrijeme mogao igrati baš u momčadi koju je on vodio.

'Ali ne znam bi li to bilo s Hrvatskom ili Bosnom. Ali mislim biše je bilo šanse za Hrvatsku, kakvu je ekipu imala. Hrvatsko je nakon Bokšića i Šukera nedostajao - napadač. Sve drugo su imali'.

@neuspjeh.prvaka Zlatan Ibrahimović o velikom “Što bi bilo kad bi bilo..” 🇭🇷🇧🇦⚽ Ni Hrvatska ni Bosna nisu povukle potez.  Ekipa je postojala. Mentalitet također. Nedostajala je samo - klasična špica. S njim u napadu, tvrdi Zlatan, Svjetsko i Europsko više ne bi bili san. 👀🔥 #neuspjehprvaka #zlatanibrahimovic #reprezentacija #novo @TV Arena Sport @Arena Sport BiH ♬ original sound - neuspjehprvaka

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ĆOSIĆ OBJASNIO

ĆOSIĆ OBJASNIO

Otkriveno zašto se jedan rukometaš nije pojavio na dočeku u Zagrebu
NAKON SAMO JEDNE UTAKMICE

NAKON SAMO JEDNE UTAKMICE

Iznenađujuća vijest; Vukovar vratio posuđenog igrača Dinamu?!
doček u zagrebu

doček u zagrebu

Snimke iz Zagreba obilaze svijet: Pogledajte što je objavio najpoznatiji rukometni stručnjak

najpopularnije

Još vijesti