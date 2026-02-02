Ibrahimović ostavio Bilića bez teksta: Hrvatska? Nije me nitko tražio, ali da je bila bi...

Sponzor rubrike
Jedan od najvećih švedskih nogometaša, legendarni Zlatan Ibrahimović, bio je gost emisije (Ne)uspjeh prvaka, koju vodi Slaven Bilić
Zlatan Ibrahimović bivši je švedski reprezentativac, ali njegovim venama, po maminoj strani, teće i hrvatska krv.
Zato se Ibrahimović osvrnuo i na priču da je mogao nositi dres Vatrenih. Ali i Zmajeva, po očevoj 'lozi'.
'Hrvatska, Bosna... Nije me nitko konkretno tražio. Bilo je samo nekakvih priča.', rekao je Ibrahimović, a Bilić ga pitao. A da su tražili? Bi li imali šanse?
'Bilo bi šanse da osvojim svjetsko i europsko prvenstvo', u svojem je stilu izjavio ovaj karizmatični (bivši) nogometaš.
Bilić je u tom trenutku okrenuo očima, shvativši da je Ibrahimović u to vrijeme mogao igrati baš u momčadi koju je on vodio.
'Ali ne znam bi li to bilo s Hrvatskom ili Bosnom. Ali mislim biše je bilo šanse za Hrvatsku, kakvu je ekipu imala. Hrvatsko je nakon Bokšića i Šukera nedostajao - napadač. Sve drugo su imali'.