Iako Sandra Perković nije stigla do očekivane medalje, Hrvatska je i dalje među najboljima; Kina i SAD uvjerljivi na vrhu

Jedanaestog dana XXXII Olimpijskih igara u Tokiju održala su se natjecanja u 21 sportu, a u njih devet, atletici, badmintonu, biciklizmu, dizanju utega, gimnastici, hrvanju, jedrenju, konjičkom sportu i streljaštvu, dijelile su se medalje.

U jutarnjem dijelu atletskih natjecanja održana su dva finala, a posebno dramatično bilo je natjecanje u muškom skoku u dalj u kojem je savio Grk Miltiadis Tentoglou (23). Europski prvak iz Berlina 2018. te vlasnik najboljeg rezultata na svijetu ove sezone, Grk Tentoglou uoči posljednje šeste serije držao je četvrto mjesto sa skokom od 8.15 metara, no u svom posljednjem pokušaju ostvario je rezultat od 8.41m i tako skočio na sam vrh. Srebro je osvojio Kubanac Juan Miguel Echevarria (8.41), dok je broncu osvojio Kubanac Maykela Massa (8.21).

Kinez Yang Liu (26) osvojio je zlato na karikama, svjetski prvak na ovoj spravi iz 2014. godine za svoju je izvedbu u finalu dobio ocjenu 15.500 i tako za 0.2 boda nadmašio svog srebrnog sunarodnjaka Haoa Youa, dok je broncu osvojio branitelj naslova iz Rio de Janeira Grk Eleftherios Petrounias sa 15.200.

Koreanac Jeahwan Shin (23) je do svoje prve medalje, odmah zlatne olimpijske, s velikih natjecanja stigao s ocjenom 14.783 te tako potvrdio prvo mjesto iz kvalifikacija preskoka. Srebro je osvojio Rus Abljazin s istom ocjenom, no Korejac je imao bolju startnu ocjenu pa je njemu pripalo zlato, a Rusu srebro. Broncu je osvojio Armenac Artur Davtjan sa 14.733, a to mu je prvo olimpijsko odličje u karijeri.

Mlada, 21-godišnja Amerikanka Jae Carey najbolje je izvela vježbu na parteru kod gimnastičarki, za svoju izvedbu u finalu je dobila ocjenu 14.366. Srebro je osvojila talijanska veteranka Vanessa Ferrari, ona je za svoju prvu olimpijsku medalju u karijeri, nakon četvrtih mjesta u Londonu 2012. i Riju 2016., izvela vježbu za ocjenu 14.200, dok su do bronci stigle Japanka Mai Murakami i Ruskinja Angelina Melnikova sa po 14.166.

Najbolji hrvatski strijelac Petar Gorša ostvario je svoj najbolji olimpijski plasman osvojivši peto mjesto u finalu gađanja malokalibarskom puškom, u disciplini trostav, dok je u svom debiju na OI Miran Maričić osvojio šesto mjesto, a naslov olimpijskog pobjednika s novim svjetskim rekordom u finalu (466,0 krugova) pripao je Kinezu Changhongu Zhangu.