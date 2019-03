Iako je Maksimir rasprodan, evo kako možete uživo gledati veliki ogled Dinama i Benfice

Ovog četvrtka od 18.55 sati (Arenasport 1, MAXtv) na maksimirskom stadionu igra se prva utakmica osmine finala Europske lige, a zagrebački Dinamo domaćin je lisabonskoj Benfici. Sve su ulaznice za ovaj ogled već odavno rasprodane, ali za sve navijače 'modrih' koji žele gledati ovaj ogled uživo, postoji rješenje

Izgubio je Dinamo u Plzenu iako je poveo u toj utakmici, no u uzvratu je Bjeličina momčad deklasirala suparnika i sasvim je zasluženo izborila prolaz. U prvenstvu Dinamo ima ogromnih 14 bodova prednosti pred prvim pratiteljem Rijekom unatoč podjeli bodova s Lokomotivom u prošlom kolu, no Bjelica je ove sezone uigrao najjaču momčad za europske izazove dok u prvenstvu redovito daje priliku onima koji bi inače rijetko igrali.

Dolazak novog trenera Bjelice na samom kraju prošle sezone pokazao se punim pogotkom Dinama. Nema Bjelica prevelike zasluge za osvajanje prvenstva i Kupa prošle sezone, no on je definitivno najzaslužniji za ovosezonska impresivna izdanja momčadi.

Bjelica je optimističan pred prvom utakmicom protiv Benfice:



'Što se utakmice tiče, osjećaj je odličan. Biti ću na tribini i gledati ću utakmicu s iste visine kao novinari. Benfica je vrhunska momčad i očekujemo da će nam stvoriti mnogo problema. Ono što Benfica radi u Europi, to Dinamo radi u Hrvatskoj. Puno rotiraju kao i mi, no mislim da nam to neće biti otegotna okolnost jer poznajemo sve njihove igrače. Mislim da je Benfica veliki favorit, no mislim i da su naše šanse jako velike. Vjerujemo u sebe i svoje mogućnosti, smatram da imamo kvalitetu i talent, te da možemo ugroziti Benficu'.

Nakon dužeg izbivanja zbog ozljede treninzima punog intenziteta kod Dinama se vratio napadač Gavranović, no on će teško dobiti priliku za igru kraj Petkovića koji je sjajnu formu potvrdio u utakmicama protiv Viktorije. Najveći problem za Dinamo predstavlja ozljeda kapetana Ademija kojeg bi u početnom sastavu trebao zamijeniti Šunjić, a veliko je pitanje hoće li glavni razigravač Hajrović biti spreman za igru. Nije na odmet napomenuti da će trener Bjelica zbog nesportskog ponašanja tijekom uzvratne utakmice protiv Viktorije ovu utakmicu morati odgledati s tribina.

Početak 2019. donio je smjenu na klupi Benfice budući da je Rui Vitoria dobio otkaz uslijed niza loših rezultata. Snašao se brzo Rui Vitoria budući da je već sljedećeg tjedna prihvatio financijski unosnu ponudu Al Nassra iz Saudijske Arabije, no promjena trenera ispostavila se odličnim rješenjem i za Benficu budući da je Bruno Lage pokazao da je zaslužio dobiti veliku priliku.



Godinu je dana Bruno Lage radio kao trener B momčadi Benfice i nije trebao biti dugotrajno rješenje na klupi, no u 14 utakmica on je upisao 12 pobjeda. Subotnjom gostujućom pobjedom nad Portom u velikom derbiju momčad Benfice preuzela je vrh prvenstvene tablice, a u Europskoj ligi momčad Bruna Lage izborila je osminu finala zahvaljujući gostujućom pobjedom nad Galatasarayem, te utakmicom bez pogodaka u uzvratu na Luzu.

Niz uspjeha Bruno Lage želi nastaviti protiv Dinama:



'Ne uspoređujemo Galatasaray i Dinamo, već se brinemo da igramo dobro kako na domaćem terenu, tako i na međunarodnom planu. Ovo će sigurno biti drugačije utakmice od onih protiv Galatasaraya. Dinamo je momčad koja voli igrati i zaista se nadamo dobroj utakmici. Igra nam mora biti dinamična, najbitnije su mi veze igrača na terenu. Moramo igrati kao momčad. Posvećeni smo svakoj utakmici i na svakoj dajemo svoj maksimum'.

Benfica će u Zagrebu biti oslabljena neigranjem desnog beka Andre Almeide, krila Pizzija i napadača Jonasa koje je Bruno Lage odlučio poštedjeti, a u konkurenciji za nastup neće biti ni Salvija, Fejse, Contija i Jardela koji već neko vrijeme imaju probleme s ozljedama. No, zato bi priliku, nakon dugo vremena, mogao dobiti naš Filip Krovinović.



Zanimljivo je da je u Zagreb stigao i mladi veznjak Nuno Santos kojeg je Bruno Lage vodio u B momčadi Benfice.