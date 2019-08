I svi će navijači Hajduka biti uz Dinamo; imaju tri milijuna razloga da večeras navijaju za 'modre'

Dinamo večeras od 21 sat u norveškom Trondheimu igra uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u Ligu prvaka. 'Modri' su na Maksimiru svladali Rosenborg 2:0 i na korak su do najelitnijeg nogometnog natjecanja. No, večeras ne igraju samo za sebe, plasiraju li se u Ligu prvaka profitirat će i svi klubovi Hrvatski Telekom Prve lige

Večeras je jedinstvena prilika da se navijačka scena u Hrvatskoj, barem za jednu utakmicu, ujedini. Ne treba to biti za sva vremena, dovoljno je 90 minuta, od 21 sat pa do kraja utakmice Dinama i Rosenborga.

No, zašto bi se baš večeras trebali ujediniti Bad Blue Boysi, koji će ionako podržati svoje ljubimce, s Torcidom, Armadom, Kohortom, Demonima, Good Boysima...? Hm, pa svi oni zajedno imaju po tri milijuna razloga da večeras 'poguraju' Dinamo prema Ligi prvaka.

Naime, UEFA je već tradicionalno izdašna kad su u pitanju nagrade za one najbolje, a to su sudionici Lige prvaka. Dinamo bi, ako se plasira u LP, trebao zaraditi do 25 milijuna eura, plus možda koji milijun više za moguću pobjedu ili remi.