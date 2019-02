Hrvatski reprezentativac oglasio se nakon operacije koljena; evo koliko Dalić ne računa na njega

Bivši igrač zagrebačkog Dinama Josip Pivarić, koji je nedavno operirao koljeno, započeo je dug i mukotrpan oporavak

Podsjetimo, 30-godišnji lijevi bek kijevskog Dinama ozlijedio je u posljednjoj pripremnoj utakmici u Turskoj prednje križne ligamente koljena, zbog čega je morao na operaciju koja je uspješno obavljena u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina u Zagrebu.

'To je relativno česta ozljeda kod nogometaša. Pivariću se, eto, nažalost, dogodilo to već drugi put, ovoga puta na drugoj nozi. Josip je u dobrim rukama dr. Damira Hudeca, a on se već pokazao kao vrlo strpljiv, uporan i ozbiljan u rehabilitaciji te vjerujem da će se i ovoga puta odlično oporaviti, kao i nakon prve operacije', kazao je liječnik hrvatske nogometne reprezentacije, dr. Boris Nemec.

Nakon što je obavljena operacija oglasio se i Pivarić:

'Prvi dan uspješno odrađen. Hvala svima na pruženoj podršci i brizi', napisao je Pivarić na Instagramu, uz priloženu fotografiju iz bolničke postelje.