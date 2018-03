Hrvatski borac nastradao u Rusiji; gledatelji se još nisu ni smjestili...

Nastup Ivana Gluhaka u Rusiji, na Fight Night Global 85 eventu, prošao je razočaravajuće po hrvatskog borca, koji je poražen prekidom na samom početku borbe

Njegov suparnik, 23-godišnji Zelim Imadaev (8-0), došao je do pobjede u prvoj pravoj akciji prikazanoj u ovoj borbi. Gluhak je pokušao otvoreno uči u borbu, no to ga je koštalo brzog poraza.

Svojim napadom odveo je protivnika do ruba kaveza, no prišao je previše otvoren i udarac iz kontre ga je odmah bacio na pod, gdje je i završen.