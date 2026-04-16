Hrvatske rukometašice saznale protivnice na Europskom prvenstvu

Braniteljice naslova, rukometašice Norveške, igrat će utakmice preliminarne faze na Europskom prvenstvu 2026. u rumunjskom Cluj-Napoci, gdje ih čekaju domaćin Rumunjska, Švicarska i Sjeverna Makedonija.

Francuska će, baš kao i na Euru 2024., ponovno igrati protiv Poljske u skupini, a susreti će se održati u Katowicama. Uz njih, u toj su skupini još Farski Otoci i Ukrajina.

Nakon što su se susrele već u kvalifikacijama, reprezentacije Švedske i Srbije ponovno su smještene u istu skupinu na završnom turniru. Društvo će im praviti Njemačka i domaćin Slovačka.

Debitantski nastup na velikoj sceni imat će Grčka, ali odmah ju čeka težak izazov protiv aktualnih europskih doprvakinja Dankinja. Ipak, mogu računati na veliku podršku navijača jer će se utakmice njihove skupine igrati u susjednoj Turskoj.

Hrvatska reprezentacija igrat će u skupini D u češkom Brnu, gdje će joj suparnice biti Nizozemska, Češka i Austrija.

Skupine Europskog prvenstva 2026.

Skupina A (Oradea, Rumunjska): Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island

Skupina B (Cluj-Napoca, Rumunjska): Norveška, Rumunjska, Švicarska, Sjeverna Makedonija

Skupina C (Antalya, Turska): Danska, Španjolska, Turska, Grčka

Skupina D (Brno, Češka): Nizozemska, Češka, Austrija, Hrvatska

Skupina E (Katowice, Poljska): Francuska, Poljska, Farski Otoci, Ukrajina

Skupina F (Bratislava, Slovačka): Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija