Hrvatska ženska reprezentacija u nikad jačem sastavu traži povratak na veliku scenu: Status favorita trebamo potvrditi na terenu

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza (HTS) Nikolina Babić u najavi nastupa hrvatske ženske reprezentacije na kvalifikacijskom turniru Billie Jean King Cupa u Antalyji, koji će se igrati sljedećeg tjedna, kazala je kako je želja plasman u viši rang natjecanja...

Hrvatska će u Antalyji igrati u skupini B s reprezentacijama Švedske, Austrije, Bugarske, Slovenije i Gruzije.

'Drago mi je da smo nakon dosta dugo vremena svi na okupu i to u najjačoj postavi. U sastavu naše reprezentacije su Petra Martić, Ana Konjuh, Donna Vekić, Petra Marčinko i Tara Wuerth, a s nama putuje i Antonia Ružić. Ove je godine format natjecanja iznimno težak, tražimo prvo mjesto u skupini s još pet reprezentacija. Na papiru smo jedni od favorita, no treba to i potvrditi na terenu. Ne smijemo nikog podcijeniti, u ovakvom su natjecanju iznenađenja česta. Sjetimo se samo lanjskog uspjeha naše Davis Cup reprezentacije', rekla je izbornica Iva Majoli te dodala:

'Činjenica da ćemo biti u najjačem sastavu velika je prednosti za nas. U šest dana treba odigrati pet mečeva i imat ćemo priliku ravnomjerno rasporediti teret na sve igračice. Posebno mi je drago da u sastavu ponovo imamo Petru Martić koju jako cijenim. Imamo dobar odnos, bile smo u stalnom kontaktu, povratak u reprezentaciju potvrdila mi je ove godine na turniru u Sankt Peterburgu. Posebno će zanimljiv biti nastup pobjednice juniorskog Australian Opena, 16-godišnje Petre Marčinko koja ove godine igra fantastično i novo je osvježenje za naš tenis. Nastup u Antalyji sigurno će puno značiti za tako mladu igračicu.'

Povratnica u reprezentaciju Petra Maritć je izjavila:

'Posljednjih osam godina nije me bilo u reprezentaciji spletom brojnih okolnosti, povratak u sastav će za mene biti osvježavajuće iskustvo. Igrati za svoju zemlju je uvijek poseban osjećaj, veselim se jednoj drugačijoj atmosferi. Igramo u najjačem sastavu što je jako dobro jer je natjecanje zahtjevno, možemo se osloniti na više igračica pa će pritisak na nas biti smanjen. Imamo dobre izglede za prolaz u viši rang Billie Jean King Cupa. Inače, moje pripreme za nastavak sezone idu dobro, počela sam trenirati na zemlji koja je moja najjača podloga. Forma je u laganom usponu.'

'Igranje za svoju zemlju je uvijek velik motiv, u takvim mečevima svi dajemo 200 posto od sebe na terenu. A tu je i osjećaj zajedništva. Inače, iza mene je jedan vrlo težak period oporavka od ozljede, no sve je prošlo dobro. Drago mi je što smo opet u tako jakom sastavu, svi vjerujemo u uspjeh u Antalyji', dodala je Donna Vekić.