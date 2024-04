Hrvatska želi sina njemačkog nogometnog reprezentativca. Ali nije jedina

I ON JE DOŽIVIO PET PORAZA

Reprezentacija te srednjoameričke zemlje do 20 godina razmišlja se pojačati mladim Kuranyiem za turnir na kojem će nastupiti u srpnju.

'No izgledi za to se smanjuju. Sve upućuje na to da ga je kontaktirala Hrvatska', izvijestio je portal Futbol Centroamerica.

TVMax je također izvijestio kako je Hrvatski nogometni savez (HNS) kontaktirao Kuranyija koji je u ljeto 2022. prešao iz podmlatka Stuttgart Kickersa u podmladak Stuttgarta.

HNS nije odgovorio na upit Hine, a Kuranyi nije bio dostupan za komentar.

Za Hrvatsku igra ili je igralo više nogometaša porijeklom iz Hrvatske a rođenih u Njemačkoj, poput Josipa Stanišića, Marina Pongračića te braće Nike i Roberta Kovača.