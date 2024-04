Carević otkrio zašto je četiri dana spavao na Poljudu: Livaji da baciš bombu...

Mario Carević sa svojim Šibenikom lovi plasman u SuperSport Hrvatsku nogometnu ligu. Trenutno su narančasti iz Krešimirova grada na drugoj poziciji SuperSport Prve NL, iza vodećeg NK Zrinski Osječko, ali samo su dva boda razlike.

Prema tome, za očekivati je da će se ta borba nastaviti do zadnjeg kraja.

No, osim o bori sa slavonskim klubom, Carević je, kao bivši igrač Hajduka, komentirao situaciju u splitskom klubu.

>> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE.

'Bilo je sve fenomenalno, posebno na početku sezone. Bilo je, mislim, i sedam bodova razlike. I ja sam prvi govorio da Hajduk ima najbolju obranu, jer primao je najmanje golova. No, mene brine nešto drugo, odnosno broj ozlijeđenih igrača. Nevjerojatno je da ih ima baš toliko. OK, nekad se dogodi mehanička ozljeda, ali da opet imaš deset ili 12 igrača van kadra, to mi nema logike. Volio bih znati zbog čega je to tako'.