Hrvatska pala na FIFA-inom renkingu. Više nije u deset najboljih reprezentacija svijeta

S. M.

07.01.2026 u 16:06

Zlatko Dalić i Luka Modrić
Zlatko Dalić i Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia
Afrički Kup nacija poremetio je renking reprezentacija, a one najjače i dalje su u turniru.

Čak sedam od osam najbolje rangiranih afričkih reprezentacija plasiralo se u četvrtfinale turnira što ga čini jednim od najjačih u povijesti.

Bilo bi ih i osam da Tunis u osmini finala s igračem više nije primio gol u sudačkoj nadoknadi iz penala za 1:1 i onda ispao na penale.

Najveći favorit za naslov je Maroko. Domaćini turnira su u nedjelju u osmini finala pobijedili Tanzaniju 1:0 i u četvrtfinalu će igrati protiv Kameruna. No, osim što sjajno guraju na Kupu nacija, Marokanci napreduju i na FIFA-inoj ljestvici.

Stranica FootballMeetsData, koja se bavi nogometnom statistikom, vodi FIFA-inu tablicu uživo. Maroko je s tri pobjede u četiri utakmice na turniru skočio na deseto mjesto i preskočio Hrvatsku koja je tako ispala iz desest najboljih reprezentacija.

Svi glavni favoriti napredovali su na ljestvici, a najviše Kamerun koji je skočio za čak 12 mjesta. Po sedam mjesa napredovali su Alžir i Nigerija, a Senegal je skočio s 19. na 17. mjesto.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

