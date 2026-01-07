Hrvatska pala na FIFA-inom renkingu. Više nije u deset najboljih reprezentacija svijeta

Čak sedam od osam najbolje rangiranih afričkih reprezentacija plasiralo se u četvrtfinale turnira što ga čini jednim od najjačih u povijesti.

Bilo bi ih i osam da Tunis u osmini finala s igračem više nije primio gol u sudačkoj nadoknadi iz penala za 1:1 i onda ispao na penale.

Najveći favorit za naslov je Maroko. Domaćini turnira su u nedjelju u osmini finala pobijedili Tanzaniju 1:0 i u četvrtfinalu će igrati protiv Kameruna. No, osim što sjajno guraju na Kupu nacija, Marokanci napreduju i na FIFA-inoj ljestvici.

Stranica FootballMeetsData, koja se bavi nogometnom statistikom, vodi FIFA-inu tablicu uživo. Maroko je s tri pobjede u četiri utakmice na turniru skočio na deseto mjesto i preskočio Hrvatsku koja je tako ispala iz desest najboljih reprezentacija.