Hrvatska napravila veliki korak prema OI, od lošeg otvaranja do razbijanja Austrije

Ivan Martinović s devet i Zvonimir Srna sa šest golova bili su najefikasniji kod Hrvatske, dok je Mikola Bilik postigao osam pogodaka za Austriju.

Hrvatska je usporeno krenula u dvoboj protiv Austrije, s nizom tehničkih pogrešaka u napadu koje su Austrijanci znali koristiti te u 9. minuti povesti sa 5-1. No, ubrzo su se igrači Dagura Sigurdssona konsolidirali, igra u napadu je postala tečnija i uhvaćen je rezultatski priključak. Sredinom prvog poluvremena zbog nešto grubljeg starta u obrani crveni karton je dobio naš specijalist za igru u obrani Jakov Gojun, ali Austrija to nije znala iskoristiti na najbolji način. Do kraja prvog poluvremena igralo se praktički gol za gol, ali Hrvatska niti u jednom trenutku nije vodila.