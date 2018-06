Hrvati su tražena 'roba', posebno Mateo Kovačić, no iz Madrida je stigla jasna poruka...

Hrvatski nogometni reprezentativci, barem oni koji još nisu riješili ugovore za sljedeću sezonu, svakog se dana nalaze pred velikim izazovima. Mundijal je najbolje mjesto za 'nabijanje cijene', ponude stižu sa svih strana, a u isto vrijeme treba ostati maksimalno koncentriran na utakmice koje ih još čekaju na SP-u

'Nanjušili' su to i mnogi europski velikani te je Real doslovno zatrpan ponudama za Kovačića. Milan, Juventus, Inter, navodno i Schalke te Liverpool i Manchester United, sve su to momčadi koje bi vrlo rado našeg mladog asa željele u svojim redovima.

Jasno, Mateu sve te ponude gode, lijepo je znati da te takvi velikani cijene, a i on bi - sigurni smo u to - želio više vremena provoditi na terenu. No, s druge strane, spreman je Mateo čekati svoju priliku u Realu, ipak je to malo veći klub od gore navedenih. U isto vrijeme je i čelnicima Reala jasno kakvog majstora imaju u svojim redovima, nisu spremni pustiti ga samo tako.

Sada je i konačno odlučeno, barem tako tvrde izvori bliski Realu, Mateo Kovačić i dalje ostaje u Madridu. Novi je trener Julen Lopetegui izričito u razgovoru s predsjednikom Florentinom Perezom istaknuo kako želi zadržati Kovačića. Stoga je Perez odmah svim zainteresiranim klubovima poslao jasnu poruku - Mateo Kovačić nije na prodaju!

U sličnoj se situaciji našao i Andrej Kramarić. Odigrao je sjajnu sezonu u Hoffenheimu, a sada ga Niko Kovač želi dovesti u Bayern. Problem? Hoffenheim je odlučan, Kramarić može otići, ali samo za 50 milijuna eura odštete. Bayern toliki novac za njega sigurno neće dati, poslovično s novcem oprezni Bavarci još razmišljaju i 'kemijaju'. Navodno bi ponudili dva igrača i nešto keša (navodno ne više od 25 milijuna eura!), ali samo u slučaju da prodaju Roberta Lewandowskog. Do tada je sve u sferi nagađanja...