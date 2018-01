Hrvat s NBA iskustvom oglasio se na temu posrnule reprezentacije i razgovora s izbornikom

Hrvatski košarkaš Damjan Rudež, kojem u srijedu istječe ugovor sa španjolskim prvakom Valencijom, spreman je igrati za Hrvatsku u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, rekao je u razgovoru za Hinu u Madridu.

'Dojmovi su mi podijeljeni. Drago mi je da sam u ovako jednom dobrom krugu no nažalost očekivao sam da ću igrati više tijekom vremena što sam proveo ovdje. Ali puno se stvari događa u klubu, Valencia prolazi kroz turbulentno razdoblje. Uz silne ozljede i nas nove igrače ekipa se traži', kaže hrvatski košarkaš.

U srijedu mu istječe ugovor s Valencijom pa je na korak od izlaska iz grada na obali Sredozemnog mora. On je krajem listopada napustio Orlando Magic pa potpisao ugovor na tri mjeseca s Valencijom. No trener Txus Vidorerreta ostavljao ga je na klupi premda Valencia ove sezone ima problema i u prvenstvu i u Euroligi.

'Ovo je daleko od bezizgledne situacije. Treba dobiti iduće dvije utakmice, dati sve sebe. Ne treba ništa tako tragično gledati. Ostaje dovoljno vremena da se kvalificiramo. Bila bi velika šteta da se ne plasiramo ondje. Apsolutno moramo ciljati na to da budemo na Svjetskom prvenstvu', kaže Rudež koji je s Hrvatskom osvojio zlatnu medalju 2009. na Mediteranskim igrama.

Valencia je u Euroligi nizala poraz za porazom no trener je odbijao rotirati igrače ostavljajući pojačanje iz Orlanda na klupi. Valencia sada zauzima tek 13. mjesto među 16 momčadi. U prvenstvu je izgubila korak s vodećim Real Madridom te je treća s omjerom 12 pobjeda i 6 poraza.

Kada je potpisao ugovor s lanjskim prvakom Španjolske imao je i druge mogućnosti no svidjela mu se ideja igranja Eurolige i španjolskog prvenstva.

Valencia je osvojila Eurokup 2003., 2010. i 2014. godine. Jedini naslov prvaka Španjolske osvojila je 2017. kao i superkup.

'Ja sada želim riješti situaciju u kojoj se nalazim jer mi je dosta sjedenja na klupi. Planiram odigrati dobru sezonu gdje god to bilo', kaže Rudež. On je u Španjolskoj igrao i od 2012. do 2014., tada u dresu Zaragoze, a onda je krenuo u NBA.

'Imao sam tri dobre godine u NBA-u. Prva je bila fantastična u Indiani, druge dvije nešto lošije jer nisam puno igrao, no apsolutno pozitivno gledam na svoje iskustvo tamo', govori. Nakon Indiane i Minnesote Timberwolvesa lani je igrao za Orlando Magic.

Razliku između NBA i Eurolige smatra ogromnom.

'Ritam, intenzitet...Čak i euroligaške utakmice koje su jako intenzivne ne mogu se mjeriti s jednom prosječnom NBA utakmicom. To je još uvijek tako. Razina, atletičnost, brzina u igri je puno viša tamo, ali ovdje se igra kvalitetnija timska košarka. Ja osobno ponekad rađe pogledam neku utakmicu Eurolige nego NBA utakmicu, nekad mi se čini kao da su to različiti sportovi', kaže.

O hrvatskim košarkašima u NBA-u ima samo lijepe riječi.

'Drago mi je radi naših dečkiju tamo, dobri su, pratim ih sve redovito. Želim im sve najbolje, da se razvijaju dobro. Za njih tamo ima mjesta', ističe Rudež.