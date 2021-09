Hrvat odbio otići iz kluba koji ga ne želi, a onda je uslijedio potez koji je pokazao da su ga totalno otpisali; nakon ovoga više nema dvojbe

Domagoj Bradarić odlučio je ostati u Lilleu koji ga je odlučio totalno otpisati, a sada mu spas u zadnji čas nude Turci

Aktualni francuski prvak Lille odlučio je totalno otpisati Domagoja Bradarića. Mladi hrvatski nogometaš koji je prije dvije godine stigao iz Hajduka za 6.5 milijuna eura, u toj je fantastičnoj šampionskoj sezoni odigrao tek 14 utakmica u prvoj postavi, a u njih 12 je zamijenjen.

Ubrzo je postalo jasno da bi bilo najbolje da promijeni sredinu, a to su mu u klubu još jasnije dali do znanja kada su na njegovu poziciju, koju prije njega igra Reinaldo Mandava, doveli još i Gabriela Gudmundssona. Bradarić je tako i na papiru postao višak, a to u klubu nisu skrivali.

'Iskreno smo Domagoju rekli da dolazi igrač koji će igrati na njegovom mjestu i da ima klubova koji bi ga htjeli posuditi, no on je to odbio', otkrio je Lilleov predsjednik Olivier Letang za Radio Monte Carlo.