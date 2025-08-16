Javila se obitelj suspendiranog mladoga golmana Vukovara: 'Ovo je medijski linč, a klub mu se nije ni javio'

Nedić je klub suspendirao nakon što su se na društvenim mrežama pojavile informacije da Nedić prati pročetničke stranice na Instagramu kao i brojne srpske klubove.

Vukovar je uoči utakmice objavio priopćenje u kojem je stajalo da je raskinuo ugovor s Nedićem te on nije putovao u Maksimir. Umjesto njega je protiv Dinama, i to jako dobro, branio Marino Bulat.

Nakon toga se javio i sam Nedić koji se ispričao i pojasnio da je te stranice zapratio kad je imao 12 godina, a sad se oglasila i njegova obitelj priopćenjem koje je su objavile Sportske novosti.

'Povodom nastale situacije između HNK Vukovar 1991 i Srđana Nedića, obitelj Nedić želi iznijeti činjenice i svoj stav o događanjima koji su prethodili toj odluci.

Srđan već dvije godine igra za HNK Vukovar 1991, uvijek dajući sve od sebe na terenu. U tom razdoblju upoznao je i izgradio prijateljstva s iznimno dobrim suigračima i ljudima koji su postali važan dio njegovog sportskog i osobnog života.

Srđana zanima isključivo nogomet i sport. Nikada nije politizirao niti dijelio ljude, njegov jedini cilj bio je napredovati i igrati. Svojim radom je došao do trenutka kada je trebao ostvariti san svakog mladog nogometaša - zaigrati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. U zemlji s više od 100 000 registriranih nogometaša, svatko sanja tu priliku, a on ju je svojim trudom zaslužio.

Nažalost, zbog političkih okolnosti ta mu je prilika uskraćena.

Sporna situacija vezana uz zapraćivanje jednog Instagram profila potječe iz vremena kada je imao 12 godina. Taj profil posljednji je put nešto objavio 2019. godine, a te je godine četiri puta mijenjao ime. On ne podržava niti ima veze s ikakvim sadržajem koji vrijeđa druge. Obitelj Nedić ovom prilikom još jednom izražava žaljenje i upućuje ispriku svima koje je ova situacija povrijedila.